Kandidat Mosta za splitsko-dalmatinskog župana Miro Bulj u nedjelju na splitskoj Rivi pozvao svog protukandidata Blaženka Bobana (HDZ) na javno sučeljavanje, a civilne organizacije na kontrolu biračkih odbora jer tvrdi da će biti "krađe glasova".

Miro Bulj je kazao kako očekuje poštene izbore, ali i ustvrdio da je u prvom krugu lokalnih izbora u brojnim općinama i gradovima županije, posebno malim, gdje nema drugog kruga (za općinske načelnike i gradonačelnike), bilo krađe glasova te zbog toga poziva organizacije civilnog društva da kontroliraju biračke odbore. Po njegovim riječima, ima informaciju da će biti krađa jer, kazao je, "drugačije ne mogu".

Kako je rekao, "one koji primaju državni novac i ako ne služe onima koji im daju novac, Andreju Plenkoviću i ostalima" poziva "da zaštite građane od uzurpacije i krađe glasova". Ustvrdio je kako je "činjenica da u tim malim općinama postoji velika vjerojatnost krađe" i da mu "na to već s terena ukazuju brojni ljudi".

"Pozivam sve one koji zastupaju od konzervativnih do liberalnih stavova, od U ime obitelji do GONG-a, da se aktiviraju i da zaštite demokratsko pravo svakog građanina, da zaštite od krađe na izborima, jer jedino tako i na takav način mogu pobijediti." Pozvao je i narod da iziđe na glasovanje te da "napokon doživimo promjene". "Tu ulogu nema samo Milorad Pupovac koji očito dobro funkcionira s HDZ-om i zna to odraditi", kazao je Bulj.

Po njegovim riječima, ulazi u zadnji tjedan borbe "protiv 25 godina terora i upravljanja županijom koje je uzrokovalo demografsku propast i uništeno gospodarstvo". Najavio je da će njegovi prvi potezi biti ono što narod očekuje, a to je "dubinska financijska kontrola unutar županije, svih ustanova i tvrtki, svih namještenih natječaja rodbinama i podobnicima".

Bulj je kazao da danas imamo koncesije na kojima se "pljačkaju milijarde, da bi dva puta trebao biti veći proračun županije samo zbog koncesija". Za svog protukandidata je rekao da je "zamjenski župan, koji je imenovan iz Zagreba". "Očekujem da se ta osoba javno sa mnom sučeli o svim problemima jer o tim stvarima treba govoriti. Sve je ostalo isto kao i do sada, te isto planiraju. Dok se uhićivalo, lociralo i transferiralo najistaknutije hrvatske sinove i kada je bila najveća pljačka u Hrvatskoj, Solin je bio centar moći zapošljavanja", rekao je, uz ostalo, Bulj te poručio kako se "zato moramo sučeliti, pa neka narod čuje istinu".

U prvom izbornom krugu za župana splitsko-dalmatinskog najviše glasova, 42,21 posto, osvojio je HDZ-ov kandidat Blaženko Boban, a protukandidat u drugom krugu bit će mu Miro Bulj (Most) s osvojenih 22,51 posto glasova, iza kojega je ostao Arsen Bauk (SDP, HNS) s 20,78 glasova. (Hina)