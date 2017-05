Za svaki glas bore se i kandidati za gradonačelnika Zagreba. Otkrivamo s kojim programima.

Sliku Zagreba kakvu vide turisti, njegovi građani uopće ne vide. Građani vide - smeće.

Mostov kandidat Marko Sladoljev uvjeren je da će riješiti grad koji nosi titulu prijestolnice smeća. "U svojem timu imam Slavena Dobrovića koji ima plan gospodarenja otpadom za cijelu Hrvatsku tako i za zagreb i to su ključne odrednice programa uz racionalno upravljanje novcima građana Zagreba. Ukidanje naknada političarima u školskim odborima i upravnim vijećima vrtića", ističe Sladoljev. Sagradio bi i jarunski most, a prometne gužve smanjio denivelacijom križanja.

Rješenja za otpad ima i Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš. "Zatvorit ćemo konačno odlagalište Jakuševec, uspostaviti prikupljanje otpada na kućnom pragu i promijeniti sustav naplate prema količini proizvedenog otpada. Ubrzat ćemo tramvaj i proširiti tramvajsku mrežu jer se već šesnaest godina nije izgradio niti jedna metar tramvajske pruge", ističe Tomašević. Pojeftinio bi i vodu i revidirao štetne ugovore.

Anka Mrak Taritaš i na čelu Zagreba ostala bi bliska onom u čemu je najstručnija - gradnji. "Napraviti mrežu biciklističkih staza, dovršiti pojedine spojeve ulica gdje vam nedostaje sto, dvjesto metara da bi moglo funkcionirati. Dva mosta, dva mosta - jedan kroz krilo grada, to je Strojarska, drugi jarunski. Prioritetno maknuti azbest sa vrtića i škola.", samo su neki od njezinih projekata.

Najmlađi su u fokusu Drage Prgometa. Doktor bi gradio. "Izgradnja nove dječje bolnice u novom Zagrebu uz formiranje novog središta Novog Zagreba. rješavanje prometnog čepa u Sesvetama. Novi jarunski most. Dječiji vrtići. Uvođenja popodnevnog odmora u sve osmogodišnje škole do konca našega mandata", kaže Prgomet. On bi kao i većina kandidata koristio ne samo proračun, već novac iz Eu fondova.

Sandra Švaljek smišlja i druge izvore prihoda, a mostovi i prometna rješenja nalaze se i u njezinom programu. "Od gradske imovine vrijedne 11 milijardi kuna grad uspije uprihodovati manje od 1 posto", ističe Švaljek.

"Tu su izgradnja dječjih vrtića, osnovnih škola, u prve dvije godine, a nakon toga smanjenje prireza jer će se osloboditi mogućnost da se prirez smanji na 9%", dodaje Švaljek.

Ivan Lovrinović namjerava kaže izliječiti gradske financije. "Na temelju toga značajno smanjiti stopu prireza od 18 posto. Izgradit ću dovoljan potrebni broj umirovljeničkih domova i dječijih vrtića. Produžit ću tramvajsku prugu od dubeca do sesveta. Izgradit ću Jarunski most, i riješiti dodatne biciklističke staze"m kaže Lovrinović.

Da se programi svih kandidata preklapaju, jer najveće probleme svi vide, ističe Bruna Esih. Ipak njezin ključni projekt nešto je drugačiji od ostalih.

"Rješavanje ovog postojećeg načina upravljanja i tih interesno koruptivnih mreža i hobotnica koji godinama guše grad. Vidjeti koje su to stvari na koje se godinama trošilo a da ih zapravo nemamo vidljivim u gradu Zagrebu, i da građani od njih nemaju koristi", ističe Esih.

Nakon 16 godina na čelu grada, Milan Bandić koji vodi u utrci za gradonačelnika Zagreba prema najnovijem istraživanju Dnevnika Nove TV, nije bio raspoložen reći nam što je to što on ovoga puta nudi stanovnicima Zagreba. Nudio je da umjesto njega govori njegova zamjenica.

Na građanima je da odaberu na nadolazećim lokalnim izborima u nedjelju kome će se od ovih kandidata zahvaliti u nedjelju.