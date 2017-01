I za danas je zbog niskih temepratura izdano upozorenje Meteoalarma Državnog hidro-meteorološkog zavoda. Crveno upozorenje je izdano za Jadran.

U 7 sati u Slavonskom Brodu izmjereno je ledenih -19.9 stupnjeva Celzijevih, a u Osijeku -18 stupnjeva. Na osječkom aerodromu zabilježeno je čak - 20.7 stupnja. Požega se probudila na -17.2 stupnjeva, a samo stupanj toplije izmjereno je u Kutjevo. U Zagrebu je izmjeno -8.2 stupnja, u Splitu -4.5 stupnja, a u Dubrovniku -6 stupnja.

Temperature iznad ništice zabilježene su tek na svjetioniku Sveti Ivan na pučini (1.0 stupnja) i svjetioniku Porer (1.0 stupnja).

U većini krajeva unutrašnjosti prevladavat će umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz malo snijega. Na istoku zemlje, te na Jadranu djelomice sunčano, a na sjevernom dijelu uz više oblaka može pasti pokoja pahulja snijega.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena, ponegdje i jakabura i tramontana, još mjestimice s olujnim udarima, osobito na jugu. Najviša dnevna temperatura od -7 do -3, na Jadranu od -1 do 4 °C.

I idućih dana ostaje slično vrijeme, dakle djelomice sunčano i vrlo hladno, osobito hladna ostaju jutra kada će temperatura često biti oko -10 stupnjeva.

Na Jadranu i dalje vrlo hladno, dnevna temperatura će biti koji stupanj iznad nule, ali one noćne i jutarnje ostaju u minusu. Bura će još malo slabjeti, ali na jugu će i dalje biti jaka, i to do sredine tjedna.