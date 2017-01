Skela, koja je bila jedini put preko Mrežnice između naselja Jakovo Selište i Gornji Zvečaj - kad stegne zima, prestaje raditi. Stariji mještani bez osobnog prijevoza ne mogu nikamo, djeci je upitan odlazak u školu, tijekom zime - doslovce, budu odsječeni od svijeta.

Led je okovao skelu i privezao je za obalu. Dok zima ne popusti, prelaza nema. ''Trenutno je sve zaleđeno i uopće ne možemo prelaziti. Nemao kontakt s ostalim svijetom, ne možemo u školu, ne možemo do vlaka, ne možemo nigdje'', rekla je Josipa Benić iz Jakovog Selišta.

Da bi stigla do stanice, Josipa bi trebala pješačiti 6 kilometara u jednom smjeru, što joj kako kaže predstavlja veliki problem. Za mještane nekoliko zaseoka s područja općine Generalski Stol ovo je jedino prijevozno sredstvo no kad se Mrežnica zamrzne, oni ne mogu nikuda, zbog javnog gradskog prijevoza koji nemaju, imaju velikih problema. Do prvog prijevoza, odnosno do vlaka treba im čak 45 minuta.

Iako je prelaz skelom na vlastitu odgovornost, mještani je unatoč tome koriste. Koliko je to opasno, ovog ljeta, uvjerili su se zagrebački izviđači.

''Dolje su bili izviđači, djeca iz Zagreba i njihovi voditelji. Djeca su to razljuljala i metalna je se lađa potopila, pogubili su mobitele, nije se nitko utopio, da je bilo zimi tko zna'', ispričao Zdravko Bajac iz Jankovog Selišta.

Svjestan je problema i načelnik općine. Iako se kaže puno ulaže, uvijek može bolje. ''Općina čisti sve svoje razvrstane prometnice i prohodno je do svake kuće tako da s te strane nitko nije u izolaciji. Zahtjeva do sada nismo imali, možemo razmisliti o tome ako bude nekih velikih potreba, moramo vidjeti kako najbolje riješiti taj problem'', rekao je Alen Halar, načelnik općine Generalski Stol.

A dok se problem ne riješi, jedini prijevoz je automobil. Oni koji ga nemaju, prisiljeni su čekati toplije dane ili pomoć susjeda.