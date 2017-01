Bili debeli minusi, bura ili led, Emil Ređepović iz Vodica svakog jutra točno u 7 sati ulazi u more. Ranojutarnje plivanje nije preskočio ni ovih dana, kada je Dalmaciju poharao val hladnoće. Nad Vodicama još nije ni svanulo, a 66-godišnji Emil u ogrtaču juri prema svojoj plaži.

"Prvo jedno po ure vježbam, moram se dobro oznojiti, onda u more", kazao nam je Emil. Na pitanje je li se kupao i proteklih dana, po orkanskoj buri, odgovara: "Nisam ni jedan dan prekida. Ono kad je bila bura bilo je i gorih dana, bilo je ledenije, bilo je ode sniga metar".

U sedam ujutro temperatura zraka bila je minus 4. A Emil tako već šest godina, svakog jutra, bez obzira na vremenske prilike. Promatraju sve to i vodički ranojutarnji šetači. Među njima i Emilov zet Dragutin. No, upitan bi li se i on usudio, kaže: "Ja? Nema šanse, al njemu paše!"

Ipak, treba imati na umu da je more toplije nego zrak, i dok je vani bilo minus četiri, temperatura mora bila je pristojnih 13 stupnjeva. Tako da se Emil u moru zapravo - grijao! Nakon što je izašao, kaže nam da se ne boji ni gripe ni prehlade. "Nikako, svih ovih godina ništa".

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr