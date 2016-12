70-godišnji Hrvoje Čikato posao je naslijedio od oca. Frizerski salon i brijačnica na istom su mjestu čitavo stoljeće.

"Ja i moj pape. Ja radim više od 50 godina. Guram pomalo, mučim se i radim, još mogu".

Cijena brijanja i šišanja ide prema veličini glave, reći će u šali. Ali posao je vrlo ozbiljan s britvom u ruci. Tajna uspjeha - biti majstor od zanata i imati vjerne mušterije.

''Stara, popularna, dobar je meštar, dobra atmosfera. Puno razloga", kaže Goran.

"Vi dajete dnevne vijesti, a ja ovdje znam što će biti u budućnosti. Ovdje se sve zna što će biti. I prošlost unazad 70-80 godina. Imam sve vijesti čim uđem na vrata", kaže Mirko.

Kultno mjesto unutar zidina atrakcija je i za turiste.

"Non stop oni slikaju. Onda ja samo vičem -Yes Yes", kaže dubrovački brico.

"Kod nas ovakvih mjesta više uopće nema, ovo je zbilja unikatno", oduševljen je Amerikanac Jerry.

Bilo je ovdje i poznatih lica.

"I Richard Gere je bio. Evo tu je slika na vratima. Jednostavan čovjek, dobar. I jedan savjetnik od Obame koji se tu vjenčao", kaže g. Čikato.

U ovoj Ulici od Puča prije rata bilo je 30-ak obrtnika, danas ih je tek četvero. Rijetki primjerici vrijedni divljenja. Gospodin Čikato dokaz je da se može - uz pokoji poticaj, trud i volju.

