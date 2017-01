U izjavi novinarima ispred Banskih dvora ministar Kujundžić pojasnio je kako bi za pacijente to značilo da su im bolnice što dostupnije i sa što višom razinom usluga. Istovremeno, za same bolnice koje bi bile uključene u taj proces, to bi značilo smanjivanje troškova, dodao je.

U tom se smjeru razgovara, odnosno razgovori su još u početnoj fazi, rekao je ministar zdravstva naglasivši kako "treba razgovarati i s djelatnicima bolnica i s lokalnim upravama". Izrazio je nadu da će se na tom tragu postići konsenzus

Na novinarsku konstataciju o 3,6 milijardi kuna duga u zdravstvu i da toga nema u proračunskim stavkama, Kujundžić je poručio da je to samo jedan od problema s kojim se susreće ova Vlada, odnosno narod. "Tražiti će se rješenja, nemamo čarobni štapić", dodao je.

Na novinarski upit istaknuo je da zbog spomenutog duga neće biti zatvaranja bolnica, kao ni smanjenja kvalitete usluga pacijentima, dodavši da će se glede financija tražiti rješenje.

Kujundžić je na upite koje bi se bolnice spajale i kakav bi to utjecaj imalo na pacijente rekao kako se još ne zna koje bi se bolnice trebale spajati, a kada je riječ o vremenskom roku za taj proces, spajanja bi se trebala dogoditi do kraja ove godine. (Hina)