"Sjećamo se da je 2012. za vrijeme Vlade Zorana Milanovića došlo do snažnog poskupljenja plina i struje, pa su građani za to morali odvojiti sredstva koja su prvotno namijenili za hranu", rekao je Krešimir Sever novinarima uoči početka sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

U uvjetima kad je hrana već poskupila i očekuje se daljnji rast cijena zbog oštre zime, svako poskupljenje plina i struje sasvim je sigurno udar na građane, kada znamo koliko ih je blokirano, koliki je broj umirovljenika i zaposlenih s minimalnom plaćom i da se od toga ne da živjeti, upozorio je Sever.

Sve to se moglo predvidjeti jer se znalo da će se morati povećati naknade za obnovljive izvore energije, kao i da će doći do liberalizacije tržišta plina. Za oboje je trebalo pronaći mehanizme zaštite građana, a ne da se to rješava u zadnji čas, pa se sada moramo veseliti da nešto nije poskupilo koliko je možda moglo, kaže Sever.

Također je kritizirao mjere zapošljavanja koje vlast kreira bez sudjelovanja socijalnih partnera, pri čemu se ide na jačanje stručnog osposobljavanja za rad (SOR) koje je u vrijeme krize dalo neke rezultate, ali je pridonijela spuštanju cijene rada. Više je od te mjere koristi imala država, koja je zabranila zapošljavanje, a s druge strane koristila SOR-ovce da bi popunila rupe.

Tu je mjeru trebalo zamijeniti nekom mjerom koja bi značila više zapošljavanja na neodređeno vrijeme uz probni rad kojeg gotovo da uopće nema, istaknuo je. U pravilu se zapošljava kroz SOR i nakon toga najveći broj ljudi ne dobiva ugovor o radu, nego se zamijene nekim drugim SOR-ovcima, tvrdi Sever.

Takva mjera neće zaustaviti iseljavanje mladih niti im osigurati posao i sredstva za dostojan život. Na drugoj strani, izvući će visoke iznose iz državnog proračuna i europskih sredstava na mjeru koja administrativno smanjuje broj nezaposlenih, jer se privremeno, a ne trajno zapošljavaju, rekao je Sever. (Hina)