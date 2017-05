Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković dao je u Cavtatu jutros potporu kandidatu HDZ-a za načelnika Općine Konavle Božu Lasiću.

Tom prilikom razgovarali su o značajnim infrastrukturnim projektima poput Zračne luke Dubrovnik, novog ulaza u Cavtat, ali i o tome kako zaštiti konavoske taksiste od nelojalne konkurencije.

''Drago mi je doći u Konavle, podržavam kandidaturu Boža Lasića, vjerujem da je on zaista najbolji izbor. Drago mi je da se rade velika infrastrukturna ulaganja, a s time ćemo nastaviti i dalje. Nedavno je potpisan ugovor za novo skretanje u Cavtat vrijedan gotovo 20 milijuna kuna, a uskoro nas očekuju i radovi na izgradnji Pelješkog mosta'', rekao je ministar Oleg Butković.

Kandidat za načelnika Općine Konavle Božo Lasić rekao je kako se članovi Vlade u Konavlima osjećaju jako dobro jer su se, našalio se on, preselili ovdje u posljednje vrijeme. Ponovio je svoj stav da na lažne optužbe i nečasne udarce neće odgovarati na isti način već samo i jedinom radom i postignutim rezultatima kao aktualni zamjenik načelnika Općine Konavle.

''Cijela Vlada se preselila u Konavle, očito im je dobro ovdje. Rekao sam ministru kako nas udaraju sa svih strana ispod pojasa. Evo nedavno čujem da se pokušalo oblatiti i Društvo prijatelja dubrovačke starine samo zato jer sam ja njegov dugogodišnji član. Blate se časne institucije i ljudi i ide se toliko daleko da se na predizbornim skupovima poziva na glasovanje za bilo koju listu osim HDZ-ove. Zamislite vi koliko daleko to ide. No, to me i veseli jer pokazuje da radimo pravi posao. Naš rad i broj ljudi na jučerašnjem skupu u Cavtatu je najbolji odgovor na njihove prljave kampanje'', rekao je Lasić.

Također, Lasić je ustvrdio kako je zajedno s ministrom Butkovićem razgovarao s konavoskim taksistima te kako je zatražio od njega da ih zaštiti od nelojalne konkurencije.

''Razgovarali s konavoskim taksistima, zatražio sam da ih se zaštiti od nelojalne konkurencije. U Konavlima danas imate ukupno 106 taksista, odnosno 106 obitelji koje od toga žive'', rekao je Lasić kojem je podršku jučer, također u Cavtatu, osobno izrazio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.