Kiša će u cijeloj zemlji napokon prestati i to negdje u ponedjeljak navečer, a negdje tijekom noći.

U utorak ujutro je još moguća koja kap na krajnjem istoku i jugu zemlje, ali generalno, vrijeme će do kraja tjedna biti uglavnom suho, toplije i čak pretežno sunčano.



Dalje od nas odmaknut će ciklona koja nam je donijela ogromne količine kiše i hladniji zrak. Doduše nova se polako kreće prema nama, a stiže u noći na petak, no o tome će još biti riječi.



Ujutro nakon razvedravanja u većini kopnenog dijela magla i niski oblaci, malo i hladnije, a u Slavoniji i Baranji više oblaka, moguće i malo kiše. Na Jadranu sunčano, ali vjetrovito. Puhat će umjerena do jaka bura, u podvelebitskom dijelu mogući su i olujni udari. Promjenjivije na jugu uz možda još i poneki grmljavinski pljusak.



Nakon magle i niskih oblaka, poslijepodne razvedravanje pa će biti sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren jugozapadnjak i bit će malo toplije



Više sunca poslijepodne i na istoku zemlje. Vjetar slab, a najviša temepratura između 21 i 23 stupnja.

Stabilno i na jugu zemlje

Konačno bolje vrijeme i u Istri. Prevladavat će sunčano, a poslijepodne će i oslabjeti jaka bura i okrenuti na umjeren jugoazapadnjak. Sunčanije i u gorskom dijelu gdje će također zapuhati umjern jugozapadnjak



Vrijeme će se stabilizirati i na jugu zemlje. Sutra pretežno sunčano, malo toplije, a zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar



Do kraja tjedna vrijeme će definitivno biti bolje nego što smo imali u utorak i ponedjeljak, ali u noći sa četvrtka na petak čeka nas još jedna runda kiše i grmljavinskih pljuskova. Bit će malo toplije uz jugozapadnjak i to osobito u četvrtak i subotu.

Nove oborine u petak

Na sjevernom Jadranu kiše će biti i u nastavku tjedna, osobito na riječkom području u noći sa četvrtka na petak kada su opet moguće i velike količine. Malo toplije, ali i sunčanije bit će na jugu.



Sunčano i toplije vrijeme donijet će nam drugi dio tjedna, iako će kiše opet biti sa četvrtka na petak, na širem riječkom području moguće i obilne.

