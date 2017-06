Iako osobno nije stigla na Žumberak, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike, Kolinde Grabar-Kitarović, održana je komemoracija za ubijene u jami Jazovka.

Pretpostavlja se da je na tom mjestu pod komunističkim režimom ubijeno petstotinjak. Izaslanik predsjednice republike Andrija Hebrang oštro je kritizirao vladu Zorana Milanovića izjaviviši kako su željeli zataškati te zločine.

Pozvao je Vladu premijera Andreja Plenkovića da posebnim zakonom i osnivanjem ureda otkrije sva slična stratišta.

"Oni koji nam ne dozvoljavaju ta otkopavanja to su štovatelji zločinačke ideologije, to su njihovi sljednici koji ih štite, to su oni koji vode Hrvatsku samo zato da bi prikrili te zločine", rekao je Hebrang.

Vijence su položili i saborski zastupnik Ivan Ćelić kao izaslanik predsjednika Sabora i Vlade i zastupnik Željko Glasnović, a gromoglasan pljesak nazočnih zaradio je Zlatko Hasanbegović.

"Za ove zločine, koje su počinili boljševički sotonisti, nema nijedna DNK analiza, optužnica ni presuda. Još nismo došli do katarze", rekao je Glasnović, dok Hasanbegović poziva na ukidanje antifašističkih proslava.

"Moramo prekinuti praksu da se pod krinkom slavljena antifašizma sustavno rehabilitira komunistički totalitarizam Jugoslavije", kaže Hasanbegović.