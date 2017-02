Problem zagađenja u Slavonskom Brodu predsjednica je iznijela ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu s kojim se sastala tijekom sigurnosne konferencije u Münchenu, a dogovoreno je da se on što prije riješi. Hrvatska bi rafineriji u Bosanskom Brodu trebala dati spoj na plin, a ruski vlasnici iz tvrtke Zarubežnjeft trebali bi pak ubrzati modernizaciju postrojenja.



No, lokalne vlasti, aktivisti i stanovnici Slavonskog Broda koji osam godina ukazuju na problem onečišćenja već su čuli puno obećanja, no ništa nije riješeno.

Andrija Jarak, reporter Nove TV, prati posjet predsjednice Slavonskom Brodu, a prije sastanka razgovarao je s aktivistima.



"Očekuju konkretan hodogram, dakle mjesta, vrijem i datume te odgovornost onih koji to moraju odraditi. Govori se da se treba plinificirati ovaj potez što bi gotovo u potpunosti smanjilo štetne utjecaje i spriječilo ekološku katastrofu. Dok sad ovo govorimo, u Slavonskom Brodu pada kiša, uistinu je ovdje jedan iritantni, nesnosni smrad koji se širi. Žitelje Slavonskog Broda posebno je razbjesnila izjava gradonačelnika Bosanskog Broda koji je kazao, citiram: Stanovnici Bosanskog Broda su se naviknuli na smrad pa to preporuča i nada se da će se naviknuti i stanovnici u Slavonskom Brodu", kazao je Andrija Jarak.

