Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović rekla je u Gospiću da nezaposlenost pada jer ljudi odlaze iz ruralnih krajeva i u inozemstvo.

Kolinda Grabar-Kitarović održala je govor u Gospiću, gdje je prvi put javno izrekla ono što je dosad vrh vlasti izbjegavao – da broj nezaposlenih u Hrvatskoj pada zbog vala iseljavanja iz Hrvatske.

"Ovo što čujemo da pada nezaposlenost, to su krive brojke. To je rezultat odlaska ljudi iz ruralnih krajeva i u inozemstvo", rekla je Grabar-Kitarović u Gospiću, kamo je izmjestila svoj ured do 7. rujna.

Predsjednica je rekla da Lika danas zaostaje za drugim hrvatskim županijama te da je posljednja po BDP-u, ali da ju veseli pozitivan pomak što se tiče upisa prvašića. Naime, u Ličko-senjskoj županiji ove je godine u prvi razred osnovnih škola upisan veći broj učenika nego što je to bio slučaj lani, čime se mogu pohvaliti još samo Krapinsko-zagorska i Karlovačka županija.

Ličanima je poručila da im država maksimalno mora pomoći te da bi se činjenica da autocesta A1 prolazi kroz Liku trebala bolje iskoristiti. Dodala je da bi država trebala iznaći načine za razne poticaje ljudima koji žive blizu autoceste da se njome mogu kretati.

"Lika je predivna, Lika je naša, zajedno ćemo raditi na tome da Liku još više osnažimo i da stane u vrh Republike Hrvatske", poručila je Grabar-Kitarović.

Predsjednica je komentirala i eksperimentalno uvođenje cjelovite kurikularne reforme od sljedeće školske godine.

"Apsolutno podržavam cjelovitu reformu, Moja namjera nije miješati se u sadržaj reforme, to je posao stručnjaka. Ako ću imati porebu miješati se, to će biti u slučaju ideoloških prijepora koji ne spadaju u reformu školstva", kazala je predsjednica.

"Plenković na čelu Povjerenstva je dobra odluka"

Poručila je i kako smatra ideju da posebnim stručnim povjerenstvom za provedbu reforme upravlja upravo premijer Andrej Plenković smatra dobrom odlukom.

"Mislim da je u ovom trenutku to bila dobra odluka, jer treba izmaknuti ideološka previranja i prijepore. Ima premijer ideološke prijepore, ali ima i on dvoje djece i vjerujem da mu je izrazito bitno kako će izgledati hrvatski obrazovni sustav. Vjerujem da će se kadrovska politika mijenjati i želim da po tom pitanju nadiđemo stranačke prijepore, jer u pitanju je budućnost naše djece i države. Vjerujem da će predsjednik Vlade biti ta snaga koja će voditi proces, ali da će elemente provedbe i razvoja programa prepustiti stručnjacima iz svojih područja", kazala je Grabar Kitarović, prenosi N1 televizija.