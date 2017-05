Kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum najavio je u petak na konferenciji za novinare da, ako pobijedi u drugom krugu lokalnih izbora, namjerava realizirati projekt Karepovca kao trajno rješenje, ali i Dračevca na kojem se trenutno nalazi Općinski sud, a za čiju je parcelu zainteresirana i Ikea.

Smatra da je prijedlog projekta Karepovac koji je napravio Jakša Miličić najbolji jer je na njemu radio četiri godine. Pripremljena je kompletna dokumentacija koja je bila spremna za međunarodni natječaj i došla je čak i do Bruxellesa, rekao je.

Bivši gradonačelnik Ivo Baldasar taj je projekt držao u ladici, ustvrdio je Kerum dodavši da bi prema tom projektu Karepovac trebalo sanirati trajno, a ne privremeno. Ocijenio je da je rješenje Andre Krstulovića Opare (HDZ) za Karepovac privremeno, jer bi smeće ostalo pokriveno najlonom i nikada ta parcela i okolne kuće ne bi došle do vrijednosti koje bi zapravo trebale imati ako se smeće izmjesti u Lećevicu.

"Na Karepovcu imamo otprilike 1,2 milijuna kubika smeća kojega se treba riješiti. Ostaje čista parcela od 300 tisuća kvadrata. Realna cijena parcele je 60 milijuna eura, a kuće u okolici postaju tri puta vrjednije. Moramo se riješiti Karepovac trajno, a ne privremeno da smeće i smrad ostanu tu. Smrad će ostat uvijek ako se prekrije najlonom. Moje rješenje će biti trajno i parcela će postati građevinska, pa se mogu graditi stanovi ili poslovni prostori, ili će doći Ikea, koja je bila zainteresirana u mom prvom mandatu", kazao je Kerum.

Još je rekao da on i Jakša Miličić nude konkretna rješenja koja će završiti, da su obojica iz građevinskog sektora, te poznaju temu i napravit će sve kako treba.

U vezi s Dračevcem, ocijenio je kako za grad nije primjereno da je tamo sud, nego da se sve pravne institucije trebaju preseliti na Trg Hrvatske bratske zajednice u središtu grada te da je i za to dokumentacija pripremljena.

Kerum je istaknuo da se "novcem od ta dva projekta" - Karepovac i Dračevac - mogu izgraditi svi splitski vrtići, ulice, škole, Žnjan i lungo mare do Stobreča, Vukovarska i Bračka ulica.

Na pitanje novinara o njegovu protukandidatu Andri Krstuloviću Opari (HDZ) rekao je da on ima svoj plan i program, a on svoj. Istaknuo je da će on argumentirano, afirmativno i konstruktivno pričati jer, kako je rekao, za razliku od Krstulović Opare, on zna što govori.

"Razumijem ga jer on taj posao nije radio i ne zna što to znači. U današnje vrijeme kada se grade tuneli od 30 kilometara - za Oparu je problem onaj od 600 metara. To dovoljno govori o njegovom znanju i mogućnostima", ustvrdio je Kerum. (Hina)