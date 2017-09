Maturantima Pomorske škole iz Dubrovnika put do Praga, gdje su se uputili na maturalac, bio je prava avantura.

Srednjoškolci su u subotu ujutro krenuli su u Prag. U dvije grupe avionom su trebali doći do Zagreba, odakle bi se zajedno zaputili na konačno odredište. I dok je prvi avion krenuo prema voznom redu, drugi avion Croatia Airlinesa zbog kvara nije poletio.

Srednjoškolci koji su ostali u Dubrovniku svoj su let čekali do 11.30 sati no kad se ni on nije realizirao, maturanti su se do Zagreba prevezli autobusom.

No njihovim nevoljama tu nije bio kraj. U subotu navečer u blizini slovenske granice stali su na kratki predah i večeru kada se dogodila nesvakidašnja nezgoda. U trenutku kad je vozač preparkiravao autobus, guma autobusa je proklizala na dijelu nedovršene ceste, te se cijeli autobus napola prevrnuo na bok.

Na kraju su čekali novi autobus koji ih je ukrcao i tako se njihovo putovanje još jednom odužilo.

Kako javlja Dubrovnik Insider, postoji mogućnost da učenici koji su zapeli na putu do Praga dobiju jedan dan gratis, te im se tako oduži za sve što su proživjeli. Croatia Airlines je navodno izjavila da će im vratiti dio novca.

Razrednik nautičara Amir Bavčić potvrdio je kako su maturanti nakon 24 sata vožnje uspješno stigli u Prag.