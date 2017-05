Na pitanje je li Vlada trebala prije reagirati oko Agrokora, Jandroković je ustvrdio kako nisu bile dostupne sve brojke.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Dubrovniku je komentirao jučerašnju izjavu vladinog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka koji je kazao kako je za probleme u Agrokoru znao još prije godinu dana.

"Mislim da je sve potpuno jasno. Premijer je rekao kakva je bila pozicija Vlade. U trenutku kada je Vlada mogla intervenirati, ona je to i učinila i spasila kolaps cijelog sustava te gubitak više 10.000 zaposlenih i propast dobavljača. Napravljeno je sve što smo mogli napraviti", kazao je Jandroković.

"Nisu bile dostupne sve brojke"

Na pitanje je li se moglo i ranije intervenirati, Jandroković je kazao kako je Agrokor privatna kompanija.

"Nisu bile dostupne sve brojke", kazao je.

Osvrnuo se i na najavljenu potporu Tihomira Oreškovića Mostovom Tomislavu Paneniću koji se na lokalnim izborima bori za mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije.

"HDZ je u toj županiji najjača politička stranka i uvjeren sam da će tako i ostati. HDZ će imati i župana i većinu u županijskoj skupštini", poručio je.

Upitan kada će biti predstavljeni novi ministri, Jandroković ja kazao kako će ih premijer predstaviti na sjednici Sabora nakon lokalnih izbora.

"Bleiburg je sveto mjesto"

Šef Sabora komentirao je i sutrašnje obilježavanje Bleiburga.

"To je mjesto gdje trebamo odati počast žrtvama, a oni koji to koriste za političke bodove jako griješe. To je sveto mjesto na kojemu je izgubilo puno života. Zamolio bih sve da ne politiziraju nego da odaju počast žrtvama".

Jandroković je sudjelovao na obilježavanju Dana Dubrovačko-neretvanske županije i njezinog zaštitnika sv. Leopolda Bogdana Mandića.