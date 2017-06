Jadranka Sloković i Čedo Prodanović danas su nakon incidenta u sudnici otkazali punomoć Zdravku Mamiću. Sloković ekskluzivno za Novu TV govori o razlozima svađe i mogućnosti daljnje suradnje.

Nastavak suđenja Zdravku Mamiću danas je obilježen preokretom: Mamić se posvađao s odvjetnicima Jadrankom Sloković i Čedom Prodanovićem te im otkazao punomoć da ga zastupaju, nakon čega su oni to isto najavili njemu.

Za Novu TV ekskluzivno cijeli je događaj komentirala odvjetnica Jadranka Sloković. Otvoreno je govorila i o spekulacijama da je riječ o dogovorenoj taktici otezanja sudskog spora.

Što se dogodilo danas u sudnici, jedna neuobičajena situacija?

Pa jedna vrlo neuobičajena situacija, do sada je u nekoliko navrata dolazilo do neugodnih situacija izmedu nas i Mamića, i to u varijanti kada smo mi njega pokušali smiriti da ne dolazi do problema u sudnici.

Tako je bilo i sada, mi smo mu rekli da se smiri i snizi ton, no nakon toga je došlo do njegove eskalacije i ružne reakcije na odnosu mene i Prodanovića. Mi smo zaključili da je svaka daljnja suradnja s njim nemoguća i otkazali punomoć u ovom i daljnjim slučajevima.

Pojavljuju se nagađanja da je ovo dogovoreno kako bi se strateški nešto postiglo. Je li bilo dogovora?

To je deplasirana trvrdnja, ja bih htjela reći da smo mi nastojali to što prije riješiti. Povukli smo žalbu na Vrhovnom sudu za nezakonite dokaze, odustali smo od ispitivanja 40 svjedoka tužiteljstva, usuglasili smo se s čitanjem iskaza...

Mi nismo predložili niti jednog svjedoka u našu obranu, zapravo smo koristili svjedoke optužbe kao svjedoke obrane i smatrali smo da nam naši svjedoci nisu ni potrebni. Nastojali smo sve da taj postupak završi sto je moguće prije, a što se tiče iskaza Lovrena i njegovih roditelja, htjela bih reći da ni on ni oni nisu teretili Mamića i nije bilo straha od njihovog svjedočenja. Odbacujem tvrdnju i insinuaciju da smo mi ovaj dogadaj danas inscenirali.