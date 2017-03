Gošća Dnevnika Nove TV bila je bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je komentirala aferu "Dnevnice" te izvanrednu konferenciju za premijera Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana.

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan u ponedjeljak je zapravo bio na mjestu zločina, a možda je prošao i pored pravog počinitelja, dok je razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem o dosad nezapamćenoj krađi u Banskim dvorima, u takozvanoj aferi "Dnevnice".

Jesu li Plenković i Cvitan bili u prekršaju, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago upitao je u razgovoru bivšu premijerku Jadranku Kosor.

Je li normalno da premijer i glavni državni odvjetnik razgovaraju o jednom ovako konkretnom slučaj na način na koji su to učinili?

Normalno je i uobičajeno i to je sve naravno u interesu zaštite interesa Republike Hrvatske, da predsjednik Vlade, kad bilo što dozna i za što smatra da bi moglo zanimati Državno odvjetništvo, da to državnom odvjetniku i javi i komunicira s njim.

Ali govorimo o jednom predmetu.

Kažem da je kao svaki drugi građanin (Plenković) obavezan to prijaviti, komunicirati, sasvim sigurno u izuzetnim prilikama. Međutim ako mislite na onu situaciju od jučer (ponedjeljak), mislim da je to bilo suvišno, da glavni državni odvjetnik zapravo bude neka vrsta svjedoka u onom što je gospodin Plenković imao iznijeti javnosti.

Je li tiskovna konferencija uopće bila potrebna?

Dobro je informirati javnost, zbog toga što se radi o sasvim specifičnom slučaju. Dakle, u ovom trentku se sasvim sigurno radi o istrazi u srcu Vlade i predsjednik Vlade, tko god to bio, o tome mora pravovremeno izvjestiti javnost. Ja mislim da je to bilo dobro. Međutim evo, uz ovu primjedbu da državni odvjetnik mora percipirati DORH kao potpuno neovisno tijelo. Predsjednik Vlade ne može narediti državnom odvjetniku niti da nešto radi, niti narediti da nešto ne radi.

Sad malo konkretnije. Glavna osoba koja je uprla prstom u Tomislava Sauchu i otjerala ga u sedmodnevni pritvor, tajnica je predstojnika Ureda Vlade, koja je tek jutros premještena na drugo radno mjesto izvan Vlade. Je li normalno da se to nije dogodilo i prije istrage protiv Tomislava Sauche, jer ona je u toj istrazi zapravo glavni svjedok?

Ne mogu Vam to komentirati, zbog toga što nemam dovoljno informacija.

Da li bi Vi postupili u takvom slučaju?

Ne mogu se staviti u takvu situaciju.

Kako se ne možete staviti, da Vam tajnica nešto prokaže?

Ona je dosad i koliko znam, još uvijek samo svjedok, prema tome ja sam uvijek za to da se zaštite svi ljudi koji rade u državnoj upravi.

Nisam mislio da se gospođu baci na cestu, krivo ste me razumjeli. Neki od tih putnih naloga su možda prolazili i kroz njezine ruke. Možda bi bilo bolje i u interesu Vlade da ona nije bila u Vladi dok ta istraga traje.

To je pitanje za gospodina Plenkovića. Kao što ne želim komentirati osobu koju sam doista ja dovela u Vladu, zbog toga što mislim da bi to bilo krajnje neprilično, da ja iz ove pozicije, kao bivša premijerka, komentiram ljude koji su mi bili potčinjeni i da se na bilo koji način pokušam, posredno i neposredno umješati u ono što se zove istraga, koja još uvijek traje.

Jeste li se upitali da li su tako krali i tijekom Vašeg mandata?

Pa ovo je sasvim šokantna situacija, da se u srcu moći, a Vlada je najmoćnija institucija u državi, da se bilo tko osmjelio na bilo što slično, a pogotovo na to što smo svjedoci da se događalo. Naravno da me u jednom trenutku obuzela zebnja i činjenica jest da je u to vrijeme bila državna revizija i da nije uprla prstom u bilo što. Međutim, dakako treba sad apsolutno istražiti sve.

Znači li to da će u Uskok sad hodočastiti i aktualni premijer Plenković, bivši premijer Orešković te njihovi predstojnici Ureda?

Sigurna sam da neovisna institucija kao što je DORH ima isti odnos prema svima, prema svakom građaninu i građanki RH, pogotovo u ovako osjetljivim stvarima. To je naravno svima razumljivo, jer se radi o Vladi RH. Ono što kao građanka očekujem jest da se taj slučaj što prije završi i da se svi u Vladi posvete svom, katkad vrlo teškom poslu i nadasve odgovornom.

