Dugoočekivani izbori u Mostu održat će se najvjerojatnije u subotu 28. siječnja, rekao je danas u Saboru Mostov saborski zastupnik Miroslav Šimić, a kasnije isto potvrdio i lider te stranke Božo Petrov.

''Radimo pripreme za Sabor na koji će biti pozvani naši članovi koji će izabrati novo vodstvo i uskladiti pozicije Mosta kroz statut s onim što se dogodilo na političkoj sceni. Mi smo treća po snazi politička stranka i kroz taj Sabor želimo to postati svojom strukturom'', rekao je Šimić. Dodaje da će Most i dalje surađivati s nezavisnim listama, načinom na koji će se to događati bit će uređen statutom.

Što se tiče protukandidata Boži Petrovu, Šimić napominje kako, ukoliko ih bude, to će biti pravi, a ne ''namješteni'' protukandidati. Očekuje da će protukandidata sadašnjem lideru te političke stranke biti iako još ne zna tko bi to mogao biti.

''Imat ćemo jasne demokratske izbore. Ljudi će se moći kandidirati za pojedine funkcije. Međutim, nećemo ići prema tome da namjerno glumimo i produciramo kandidate koji to nisu da bi glumili nekakvu demokraciju'', rekao je Šimić.

Protukandidata priželjkuje i sam Petrov. ''Ne znam hoću i imati protukandidata. Volio bih ga imati, da bude i neka druga osoba koja će nositi odgovornost'', rekao je Petrov.

Prvi su to unutarstranački izbori u kojima sudjeluje Most kao politička stranka. U registru političkih stranaka o njima nema mnogo detalja. Tek da su osnovani 2013. Nakon Metkovića, Božo Petrov s lokalnim čelnicima osvaja i 19 mandata u Hrvatskoj na parlamentarnim izborima 2015. Uspjeh je ostavio u sjeni činjenicu da ni danas ne znamo tko ga je izabrao.