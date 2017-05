"Na stazi sam bio fokusiran da svaku nadzornu točku prođem što brže. Tek sam na tvrđavi, kad sam to sve vidio, postao svjestan toga što sam napravio", kaže skupnik Ivo Bašić.

Trčati pod teretom, penjati se po stijenama, veslati, sve to kako bi hrvatski vojnici dokazali spremnost. Sretni pobjednik ove je godine 32-godišnji skupnik Ivo Bašić, koji je sve zadane prepreke svladao za manje od šest sati.

Trideset i pet kilometara pretrčao je s više od 15 kilograma na leđima. Teren s brojnim preprekama svladao je za pet i pol sati, i na kninsku tvrđavu stigao prvi. Iza sebe je ostavio konkurenciju. Nadmašio sve, pa i očekivanja organizatora - nitko nije mislio da će na cilj stići tako brzo. No supruga vjerovala u njega, a čestitali su mu i njegovi maleni blizanci. "Dugo se za to pripremao, godinama traju pripreme, i stvarno, ovo je kruna njegove karijere", rekla je natporučnica Marina Bašić.

Tridesetdvogodišnjak ih Kostanja za titulu najspremnijeg hrvatskog vojnika morao se dobrano namučiti sa zaprekama. Bilo je tu prelazaka preko rijeke, penjanja preko litica i pomaganja unesrećenima. "Naš se današnji pobjednik netom vratio s Kosova, gdje je osvojio 2. mjesto u jednom sličnom natjecanju", kazao je general zbora Mirko Šundov, načelnik Glavnog stožera.

Bio je ovo sklizak teren za čak 150 natjecatelja, među njima i dvije žene. U oštroj konkurenciji snage su s domaćinima odmjeravali i vojnici nekoliko stranih zemalja.



S pobjednikom je u Kninu razgovarao reporter Nove TV Šime Vičević. Na pitanje kako je izgledao put prema pobjedi kazao je kako je bilo teško, ali "okus i slast pobjede jako je lijep osjećaj". Dometnuo je kako mu je najteže bilo puzanje na preprekama. "Ništa ne dolazi preko noći, ništa se ne može bez rada. Peti put sam ovdje, i na domaćem terenu sam dobro naplatio sav trud."

Na pitanje u čemu je stvar, u pripremi, tjelesnoj izdržljivosti, mentalnoj snazi, kazao je kako je odgovor - sve pomalo. "Na stazi sam bio fokusiran da svaku nadzornu točku prođem što brže. Tek sam na tvrđavi, kad sam to sve vidio, postao svjestan toga što sam napravio. U kraljevskom gradu doći prvi do cilja, popeti se na ovu povijestnu utvrdu, to je zaista jedan poseban osjećaj. Ne znam kako bih vam to opisao." Upitan kako mu je bilo nakon 35 kilometara još se i popeti na kninsku tvrđavu, odgovara: "Peti put sam na natjecanju, i ovo je najteži cilj ikada".

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr