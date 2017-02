Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar danas bi navodno trebao posjetiti škole u Delnicama i Rijeci. Delnički gradonačelnik Ivica Knežević kazao je kako ga je Pernarov suradnik nazvao u subotu oko 22:30 sati i zatražio suglasnost za ulazak u Srednju školu Delnice.

"Naravno, odgovorio sam mu da mu ja tu suglasnost niti mogu, niti smijem dati jer ne upravljam tom ustanovom, s obzirom na to da je njen osnivač Primorsko-goranska županija, koja jedina može dati takvu suglasnost. Nakon toga uslijedio je odgovor kako oni tu suglasnost imaju i tu je razgovor završen. No, ako imaju suglasnost, zašto su me onda zvali, pomislio sam, jer mi je sve skupa bilo vrlo čudno.

Idući dan sam o tom razgovoru obavijestio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije koji je, koliko je meni poznato, poduzeo daljnje korake i zabranio ulazak gospodinu Pernaru u školske ustanove. Slažem se s takvom odlukom jer je ovo što on nekoliko posljednjih dana radi neozbiljno i tome treba stati na kraj", rekao je Knežević, piše Novi list.

U Primorsko-goranskoj županiji, odnosno njenom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, jučer su svim srednjim školama u toj županiji, kao i nekolicini osnovnih, poslali nalog da Županija, kao osnivač škola, nije dala suglasnost niti odobrava neovlašten ulazak drugih osoba u prostore školskih ustanova radi osobnog ili bilo kojeg drugog probitka ili promoviranja.

"U slučaju dolaska gospodina Pernara u prostore školske ustanove, molim vas da se pridržavate odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, internog Pravilnika o kućnom redu školske ustanove te priopćenja Ministarstva znanosti i obrazovanja", napisao je Darko Bodul, savjetnik za pravne poslove i imovinu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Podsjetimo, zbog nevlaštenog ulaženja u škole Pernara istražuje i DORH. Policija po tom pitanju sada provodi izvide.