Treće izdanje Netokracijinog događaja Ladies of New Business okupilo je više od 200 sudionika prošloga petka gdje se u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi raspravljalo kako privući što više žena u tehnološko-digitalni sektor, pri čemu su svoja iskustva podijelile inženjerke i developerice koje rade u vodećim domaćim tehnološkom kompanijama. Također, dio večeri bio je posvećen temama poput one kako se izboriti za vlastite ciljeve unutar velike korporacije, ali i s kojim se izazovima suočavaju roditelji u digitalno doba.

Direktorica marketinga, PR-a i korporativnih komunikacija Nove TV, Ivana Galić Baksa, ujedno i najbolje ocijenjena panelistica proteklih Ladies događaja, kroz razgovor sa slovenskom urednicom Netokracije, Anom Eterović Klemenčič, podijelila je svoja iskustva kako je to biti poduzetnica unutar velike tvrtke – odnosno, kako se izboriti za vlastite ciljeve unutar velike korporacije pri tome se ne osvrćući na često negativne komentare, ali i kako motivirati kolege da zajedno rade još bolje i veće stvari.



"Moja je priroda da stalno nešto mijenjam i shvatila sam da se ne trebam boriti protiv toga. To je vjerojatno napredno za našu okolinu. Ne znam koji je razlog, ali ja se probudim sa željom ‘Ajmo promijeniti svijet!’". kazala je Ivana.



Govoreći o motivaciji, istaknula je kako je to stalni proces unutar kojega si postavlja dugoročne ciljeve. "Ako ste iskreni i jasno komunicirate što očekujete od tima, onda mislim da potičete ljude da se razvijaju, vjerujem da ljudi to po prirodi žele i da su znatiželjni. U svakom sustavu u kojem sam bila, kada dođe do promjena, jedan dio ljudi ode, a drugi napokon počne raditi za ono što je predodređen. Energija tima je jako važna i s vremenom se stvari počnu mijenjati same od sebe", objasnila je.

Ivana Galić Baksa govorila je o tome što ju pokreće i motivira te kako to nastoji prenijeti i na svoj tim. Dobra i kvalitetna komunikacija često je ključna, no u velikim sustavima zna biti i puno ‘'šumova’' u kanalu, a Ivana je otkrila i kako to rješava: "Imam osjećaj da pričam cijeli dan. Jednostavno morate stalno razgovarati, u različitim tvrtkama gdje sam bila, različiti su načini komunikacije. Mislim da je važno da je komunikacija iskrena, u redu je ako se slažemo, ali najbitnije je doći do nekog kompromisa."



Na pitanje kako zatražiti povišicu, priznala je kako joj prirodno nije ugodno pregovarati o novcu te da joj je trebalo vremena da dođe do toga: "Morate složiti okolnosti da se osjećate ugodno tražiti povišicu. Radite na tome da imate dobre rezultate jer tada je lakše pregovarati. Vjerujem da, ako ste motivirani zadržati neku osobu, da ćete joj dati povišicu. Jednako se borim za plaće ljudi u svom timu, jer ako su oni sretni, onda sam i ja stvarno uspjela. Mislim da su moji uspjesi, uspjesi mog tima."

Treća po redu konferencija Ladies of New Business, potvrdila je da je sve više i više žena spremno na promjene i da se već zastarjeli stereotipi o muškarcima i ženama u poslovnom svijetu itekako mijenjaju. I ove godine osim sjajnih panelista i govornika sve prisutne oduševilo je mentoriranje. Radi se o konceptu u kojem uspješne poslovne žene razgovaraju, savjetuju i potiču mlade sudionice konferencije. "Posebna mi je čast sudjelovati kao mentor, to je uloga koja me inspirira i potiče, kako tu u sklopu konferencije tako i u mom svakodnevnom radu", dodala je Galić.