Ivan Vrdoljak ostavku je podnio i na mjesto zastupnika i na mjesto potpredsjednika Sabora, odnosno na sve saborske dužnosti. Budući da dva mjesta potpredsjednika Sabora pripadaju oporbi, za pretpostaviti je kako će sada Most dobiti jedno to mjesto.

Bivši šef HNS-a Ivan Vrdoljak poslao je u Sabor ostavku na saborske dužnosti te tako napušta dužnost zastupnika, ali i potpredsjednika Sabora. Na njegovo mjesto dolazi Stjepan Čuraj iz osječkog HNS-a. Budući da dva mjesta potpredsjednika Sabora pripadaju oporbi, za pretpostaviti je kako će sada Most dobiti jedno to mjesto, no o tome će se raspravljati na saborskom Predsjedništvu te potom glasovati.

Vrdoljakovu ostavku Mandatno-imunitetno povjerenstvo će na glasovanje staviti što je moguće prije, možda već sutra, tim više ako se tijekom dana ili sutra ujutro postigne dogovor o novoj koaliciji HNS-HDZ.

To bi Andreju Plenkoviću omogućilo da što prije predloži nove ministre na saborskim odborima te da se potom o njima glasuje na plenarnoj sjednici Sabora.