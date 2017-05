Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak izjavio je u četvrtak da na predstojećim izborima građani mogu izabrati između Hrvatske kao zemlje "sukoba, laži i kaosa" i zemlje "mira, stabilnosti, odlučnosti i stručnosti".

Vrdoljak je na konferenciji za novinare ustvrdio kako takav izbor postoji i u Osijeku, gdje HNS podupire aktualnog gradonačelnika Ivana Vrkića, jer je grad prije nekoliko godina živio u sukobima, ali je otad bitno napredovao, s političkom i gospodarskom stabilnošću te većim razvojnim perspektivama.

Ističe kako su lokalni izbori u nedjelju prilika za potvrdu stabilnosti i sigurnog smjera ozbiljne politike, koju je Vrkić provodio protekle četiri godine.

Kurikularnu reformu ne smije voditi Željka Markić

Osijek i Hrvatska trebaju osigurati da promjene u obrazovnom sustavu vode ljudi koji imaju emociju prema hrvatskoj budućnosti, a ne povijesti, poručio je. Danas smo vidjeli popis kandidata za kurikularnu reformu, a gotovo polovica su kadrovi Željke Markić i sličnih idelogija koje Hrvatsku vraćaju u 19. stoljeće, ustvrdio je Vrdoljak.

"Ako ćemo birati Hrvatsku koja će se vraćati na ustaše i partizane, koja će favorizirati profesionalne domoljube i govoriti da su nacisti prihvatljivi u hrvatskom društvu, onda nećemo imati dobru budućnost", upozorio je predsjednik HNS-a dodavši kako "domoljublje nije u koliziji s otvorenom i tolerantnom Hrvatskom".

Vrkić je podsjetio da je pri preuzimanju Gradske uprave prije četiri godine u gradskoj blagajni zatekao minus od 42 milijuna kuna, a danas je na "pozitivnoj nuli". Grad je od 400 milijuna kuna zaduženja vratio 150 milijuna kuna, te je, nakon nekoliko polovičnih mišljenja o poslovanju napokon dobio i bezuvjetno mišljenje Državne revizije.

"Po povlačenju sredstava iz EU fondova smo treći u Hrvatskoj, a kad tome dodam moje simpatične protukandidate koji tvrde da u Osijeku nije ništa napravljeno, pada mi na pamet da u MUP-u provjerim žive li oni uopće u Osijeku, ako nisu primijetili što radimo", poručio je Vrkić.

"Želim vjerovati u hrvatske institucije"

Zamoljen da komentira ukidanje rješenja o proširenju istrage protiv saborskog zastupnike Tomislava Sauche i ima li to veze s njegovim glasovanjem u Hrvatskom saboru Vrdoljak je rekao da ono što se događalo u Saboru "nije lijepo", ali želi vjerovati u hrvatske institucije. On ne misli da se radi o promjeni politike DORH-a i Uskoka, već drži da će se taj postupak nastaviti, sukladno važećim procedurama, kako bi se utvrdilo tko je odgovoran.

"Ne želim prejudicirati. Želim vjerovati da su hrvatske institucije odvojene od politike i da mogu neovisno voditi sudske procese. Koliko vidim, ovo nije završetak procesa i oslobađanje. Najlakše je, kao što to rade Božo Petrov i Nikola Grmoja, to povezivati s glasovanjem u Saboru", dodao je.

Vrdoljak također smatra da je predsjednik Mosta nezavisnih lista i tadašnji predsjednik Sabora Božo Petrov, svojim sastancima s dobavljačima Agrokora, a potom i s Ivicom Todorićem, počinio kazneno djelo trgovanja utjecajem.

"Volio bih vidjeti u hrvatskim zakonima što zakonodavna vlast i predsjednik Sabora imaju s dobavljačima, bankarima ili predsjednikom Uprave Agrokora. Po meni, ako je on kao predsjednik Sabora utjecao na cijeli postupak, to je kazneno djelo trgovanja utjecajem, jer to je posao izvršne vlasti, a zakonodavna vlast to ne smije raditi", rekao je Vrdoljak. (Hina)