Saborsko istražno povjerenstvo za Imunološki zavod jednoglasno je izglasalo zaključke svog rada.

O tome imaju li smisla povjerenstva, zašto su vodeće političke opcije SDP i HDZ izbjegavale ovo povjerenstvo, u Dnevniku Nove TV u 19:15 sati govori gost Mislava Bage, predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Predsjednik Povjerenstva Ivan Vilibor Sinčić većinu posla odradio je sam. Naišao je na brojne sumnjive radnje, neovlašteno trošenje novca, pa i na dvostruke kriterije upravljanja u vrijeme bivše Vlade. Sve je prijavljeno državnom odvjetništvu.

Ispitano je 26 svjedoka. S obzirom na to da u većini situacija Sinčić nije mogao okupiti članove Povjerenstva, događalo mu se da nije mogao održati sjednice. Stoga su ovi zaključci izglasani izvan roka.

''Imate slučaj da su direktori kako su dolazili i odlazili prijavljivali jedan drugoga kazneno. Sve je to ili nije bilo temelja ili je odbačeno, a direktori su ulagali milijune, pa i desetke milijuna kuna u naručivanje studija i ne znam kakve renovacije od kojih gotovo nikada nije bilo ništa. To smo među ostalim konstatirali ovdje i odgovornost nije bila nikakva osim politička i poslovna. Još jedno od ograničenja koje smo pronašli je ogroman novac kojim je direktor mogao raspolagati bez nadzora nadzornog odbora – čak do pet milijuna kuna'', rekao je Sinčić.