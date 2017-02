Organizatori Carnival partya, koji se u subotu održava u primoštenskoj diskoteci Aurora, zvali su na tu zabavu saborskog zastupnika Ivana Pernara, a onda se razočarali kad im je za svoj dolazak tražio 800 kuna na račun ili u kešu, piše ŠibenikIN.



"Mislili smo da bi bio štos pozvati Pernara na naš party u subotu, ali on nam je rekao da je taj dan gost splitskog karnevala na kojem će dobiti ključeve grada i 'oženiti se' s Avom Karabatić. Ponudili smo mu da plaćamo ulaznicu te da može povesti i Avu, odnosno bilo koga drugoga, a kada je kazao da nema prijevoz ni mjesto za prenoćiti, ponudili smo da ćemo i to riješiti. Cijela prepiska išla je SMS porukama jer se nije javljao na telefon", ispričali su organizatori ovog partya.



Tvrde kako je Pernar za svoj dolazak tražio isplatu od 800 kuna.



"Izreklamirat ću vas, a novac možete uplatiti na račun ili ga predati na ruke, preko kuma jednog od organizatora koji će biti u subotu u Splitu, napisao nam je, a mi smo mu na to poručili da smo razočarani jer je isti kao svi drugi političari te da naš glas više nema. On nam je na to odgovorio 'svako dobro' i uputio smajlić", tvrdi organizator za ŠibenikIN.



Na ove napise oglasio se i sam Pernar putem Facebooka. Njegov post prenosimo u cijelosti.

"U subotu sam gost splitskog karnevala i odnos organizatora spram mene je maksimalno korektan te ih ovom prilikom pohvaljujem.

Međutim, pozvan sam na više mjesta, ne samo u Hrvatskoj nego i u BiH i to u isto vrijeme, voditelji klubova smatraju da im je u interesu da se pojavim upravo kod njih, ali nisam Superman niti šmrćem kokain.

Ne mogu biti na više mjesta u isto vrijeme, niti dan za danom ne spavati. Zbog prirode posla kojeg radim moram biti pribran, naspavan i svakodnevno spreman na mentalnu borbu s ljudima koji drže našu zemlju (i narod) u ropstvu.

Stvar postaje zanimljiva zato jer su me (barem tako mediji izvještavaju) na karneval zvali iz primoštenskog kluba Aurora. Rekao sam im da sam već pozvan na splitski karneval i da zato ne mogu doći, a pogotovo ne mogu ostati na nogama do 5 ujutro.

Oni su me više puta kontaktirali i na kraju sam rekao ok, može, ali mi treba prijevoz, smještaj i barem 800 kn.

Oni su se na to uvrijedili (barem tako govore mediji), a zašto? Ne shvaćaju da ono što je za njih zarada i zabava, za mene nije zabavno, za mene je to posao.

Kada stalno putujete i negdje vas zovu, a pritom morate biti prisutni i u Saboru, raspravljati, davati intervjue, mentalno se slamate i nemate vremena za privatan život, nekad ni za san.

Oni to gledaju na drugi način, Pernar se zabavlja i uživa u tome, tako to predstavljaju mediji, ali ta slika nije stvarna.

Budući da voditeljima Aurore (tako se barem predstavljaju u medijima) to nije jasno, napadaju me zbog toga jer sam tražio da za odrađeni posao budem plaćen.

Mislim da je to nekorektno od njih jer svatko treba biti plaćen za svoj rad. To što oni ne gledaju na to kao rad je posljedica njihovog podcjenjivanja mene i sada ne bi surađivao s tim ljudima ni za kakav novac jer nemaju poštovanja.

PS: Da sam tražio nekakav velik novac shvatio bi njihovu ljutnju, ali ako je 800 kn za njih puno, onda su fakat jadan klub.

Summa summarum, oni bi htjeli da im ja besplatno zabavljam ljude i povećavam zaradu za 0 kuna i zato jer sam to odbio ja sam 'babaroga'."