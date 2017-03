Potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić, dat će idućega tjedna mandat na raspolaganje premijeru Andreju Plenkoviću, javlja Slobodna Dalmacija.

Ivan Kovačić iz Mosta svoju odluku o ostavci već je kuvertirao te će ustrajati u namjeri da odstupi ako vladajuća stranka i njezin prvi čovjek ne promijene svoje ponašanje i stavove prema krucijalnim reformskim pitanjima među kojima je jedno od ključnih smanjenje broja jedinica lokalne samouprave, od županija do općina, piše Slobodna Dalmacija.

Njegov glavni savjetnik Ivica Relković, koji je potvrdio Kovačićevu namjeru kaže da je kap koja je prelila Kovačićevu čašu bila ponašanje dijela HDZ-ovaca na čelu sa saborskim zastupnikom i šefom HVIDRA-e Josipom Đakićem koji je ustvrdio da je imenovanje Višnje Tafra i Vesne Nađ Kovačićevim suradnicama u Ministarstvu uprave "podla odluka". Riječ je, naime, o osobama iz SDP-ova najužeg kruga, pri čemu je gospođa Nađ zamjenica predsjednika zagrebačkog ogranka SDP-a, praktično desna ruka Davora Bernardića.

''Gospođa Tafra javila se na otvoreni javni natječaj za mjesto glavne tajnice i od svih kandidata pokazala se kao objektivno najbolja. Za takav ishod znao je i vrh HDZ-a i vrh Mosta mjesec dana prije imenovanja. Višnju Tafru nije na kraju imenovao Ivan Kovačić, jer to nije u njegovoj nadležnosti, nego Vlada. Ministar Kovačić i Most neprestano se pozivaju na javne natječaje i profesionalizaciju, pa nas zanima kakva je uopće mogla biti odluka ministra Kovačića nego ovakva kakva se dogodila, a da sami sebi ne pljunemo u obraz? Nije li Most poslao poruku da 'obraz nema cijenu'? Kovačić je točno tako postupio onog trenutka kad je rezultat natječaja korektno prezentirao Vladi koja je provela imenovanje dizanjem ruku manjinskih Mostovih, ali i većinskih HDZ-ovih ministara'', rekao je Relković za Sobodnu Dalmaciju.

Što se tiče Vesne Nađ, prema Relkoviću, tjednima je ministra Kovačića nazivao ministar Tomislav Medved i molio ga da prihvati njezin premještaj iz Ministarstva branitelja u Ministarstvo uprave. Kovačić sada traži ispriku premijera.

Podsjetimo, u petak je u prilogu Ivane Pezo Moskaljov u Dnevniku Nove TV objavljeno da su Višnja Tafra i Vesna Nađ imenovane u Kovačićevo ministarstvo što je uzrokovalo buru u redovima HDZ-a.