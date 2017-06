Osude nakon verbalnog napada na Braču na Janicu Kostelić i dalje pristižu sa svih strana.

Iz MUP-a su poručili kako je policija u slučaju vrijeđanja državne tajnice za sport Janice Kostelić postupila po svim pravilima struke i da u ovom slučaju nema riječi o narušavanju slobode govora.



Javno se oko cijelog slučaja ogradio i Hajduk koji je osudio nasilje. Poručili su kako je Janica Kostelić jedna od rijetkih osoba koja od početka obnašanja svoje funkcije radi konkretne korake i nastoji u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima, djelovati u korist hrvatskog nogometa.

"Mi smo imali odličnu suradnju s Janicom Kostelić i meni je jako žao šta se dogodilo ovo. Ne opravadavam nikakav oblik nasilja. I ona je ta koja je ustvari bila iznimka i jedna od rijetkih koja se na pravi način borila da se stvari u sustavu promijene i smatram da ona ovo nije zaslužila," kazao je Ivan Kos, predsjednik Uprave Hajduka.

"To je bio stvarno čin nasilja koji je na sreću završio verbalno, kao verbalno nasilje, međutim za osobe koje su sjedile u autu mogu samo zamisliti kako su se osjećale i one nisu mogle znati da će prestati i da se neće nastaviti i fizičkim nasiljem. A ono naravno što se onda kod nas događa to je da se sad izvlače i da se vraćamo u prošlost - što sam i ja u početku učinila, dakle nikad se do sad nije ovako promptno reagiralo. Ali umjesto da se sad prepucavamo - ajmo od danas pa zauvijek da se na isti način reagira," ocijenila je Sanja Sarnavka iz udruge B.a.B.e..