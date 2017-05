Promotivni letci, reklame, plakati - sve to košta, da bi doprli do birača kandidati za vodeće ljude hrvatskih gradova su spremni izdvojiti velike svote.

Otkrivaju to njihova privremena financijska izvješća koja su bili dužni objaviti. Rok za objavu je istekao, a mi smo pročešljali najzanimljivije.

Utrka za prvu fotelju Zagreba najviše košta. Može potrošiti do milijun kuna, no Milan Bandić prema privremenom financijskom izvješću, potrošio je do sada - nula.

„Ja sam 12 pari cipela u rubnom dijelu grada potrošio i tenisica. To je kampanja. 365 dana. A što se tiče ove kampanje, skromna, najskromnija. U skladu s propisima“, kaže Bandić.

Lista je prazna jer je zakon loš, pojašnjava njegov šef financija Slavko Kojić.

Kerum na papiru nije potrošio ni lipe

Ni lipe troškova i donacija na papiru vodi i Željko Kerum. Njegov najjači protukandidat Krstulović Opara do sada je najviše potrošio 368.500 kuna, a u donacijama primio 104.000 kuna.

„Mi smo transparentno prikazali sve naše troškove i zbog toga smo rekorderi. Neka drugi objasne u što su trošili svoja ogromna sredstva“, kaže Opara.

Donacije su olakšale kampanju Brune Esih. U samo dva mjeseca primila je 201 tisuću kuna, a potrošila 155 tisuća. Troje građana uplatilo joj je i maksimalan iznos od 30 tisuća kuna. No bilo je i anonimnih donacija - ukupno 11.872 kune.

„Sve ono što je trebalo po DIP-u napraviti, mi smo napravili tako da mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze ni problema“, kaže Esih.

Mrak Taritaš donirao i suprug

A jedna od uplata na računu Anke Mrak Taritaš bila je ona njezina supruga. Prikupila je ukupno 191.843, a potrošila 216.000 kuna.

„To znači da moj suprug vjeruje u mene što je samo na ovaj način pokazao. Da je bilo više bilo bi dobro, no međutim mi smo nekako zaista razumni“, kaže Mrak Taritaš.

Most na razini cijele Hrvatske namjerava potrošiti oko 3 milijuna kuna s računa stranke, kaže Božo Petrov. Donacijom od 30 tisuća kuna se može pohvaliti Maro Kristić, a zajedno s Nikolom Grmojom će u kampanji potrošiti do 150 tisuća kuna.

„Mislim da je to jedan primjeren iznos sredstava, čak i možda malo i previše i nadam se da će taj trošak na kraju biti i manji od tih 150 tisuća kuna“, kaže Kristić.

Upola manje potrošio je aktualni osječki gradonačelnik Ivica Vrkić, kojem su najveći donatori s uplatama od 15 tisuća kuna - Biljana Borzan i Boris Piližota.

Konačne troškove svi kandidati na lokalnim izborima morat će objaviti 5. srpnja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr