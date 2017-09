Mislav Bago je u Dnevniku Nove TV razgovarao s potpredsjednikom Vlade Predragom Štromarom. Štromar je Bagi odgovarao na pitanja o subvencioniranim kreditima, HOS-ovoj ploči te kurikularnoj reformi.

Prije svega, jeste li zadovoljni brojem zahtjeva za Vladine subvencionirane kredite?

Jesam, zadovoljan sam. Evo, do današnjeg dana, u ova tri dana, zaprimili smo oko 1100 zahtjeva za subvencionirane kredite.

Znači da će 35 milijuna kuna biti iskorišteno u cjelosti ili će ostati još nešto viška?

Bit će, na svu sreću, iskorišteno u cjelosti i tako dugo će biti otvoren taj natječaj, dok se ne iskoriste sva ta sredstva.

Koliko će još biti otvoren taj natječaj?

Bit će sigurno otvoren još idući tjedan, tako da pozivam i banke i građane da komuniciraju i da slobodno pripremaju i donose zahtjeve.

Po Vašoj procjeni koliko je kredita moguće uopće subvencionirati s 35 milijuna kuna, obzirom na prvu procjenu?

Prema prvoj procjeni i analizi anuiteta koji će se isplaćivati uz subvenciju od 50 posto, minimum 1600 kredita će moći biti realizirano ovom mjerom, a moguće čak i do 1800.

To znači da ako će anuiteti kredita biti manji da će moguće biti više kredita?

Tako je. Anuiteti su uglavnom do između 2900 i 3300 kuna. Oko 3100 je nekakav prosjek.

To je onda 1800 stanova?

To je 1800 stanova, ali čekajmo još dok obradimo sve zahtjeve. Možda će neki anuiteti biti i dosta viši.

Kritičari kažu da ovaj model - tko prvi u banku i tko ima najbržeg bankara, možda nije pravedan. Jeste li možda trebali promijeniti sustav prema socijalnim kriterijima pa onda sve drugo?

To je bila velika priča dan prije nego što smo otvorili natječaj, ali utvrdili smo i uvjerili smo se da nije to toliko bitno, jer u ova tri dana, svi koji su predali zahtjeve i ukoliko su upotpunjeni zahtjevi, dobit će kredit. Bilo je dosta vremena, a ima još dosta vremena. Onaj tko je bio prvi ili 1001, bit će mu odobren kredit.

Znači svi koji su predali zahtjeve dobit će i poticaje države, zasad?

Da, za sve one koji su predali potpuni zahtjev sa svom dokumentacijom koju se trebalo predati.

Imate li informacije koliko je potpunih i nepotpunih zahtjeva predano?

Nemamo još te informacije, danas je bilo prvo povjerenstvo i sutra ujutro ćemo imati prve informacije oko toga kolika je upotpunjenost samih zahtjeva.

"Imamo dovoljno novca za obrazovnu reformu"

Idemo na drugu temu, koju je HNS uvjetovao ovoj Vladi, a to je obrazovna reforma. Zašto u HNS-u misle da bi premijer Plenković trebao voditi povjerenstvo za provođenje reforme obrazovanja?

Mi mislimo da treba biti povjerenstvo, da treba biti institucionalno, a ako je institucionalno, onda i premijer isto može voditi to povjerenstvo. mi nemamo ništa protiv ako on to želi.

Mislite li da želi?

Ne znam. Razgovarat ćemo još o tome, vjerojatno idući tjedan, ali imamo primjere za takve događaje u povijesti. Ivica Račan bio je predsjednik povjerenstva za izgradnju autoceste. To je bio velik događaj i velika stvar za Republiku Hrvatsku, a ovo će biti još veća i bitnija stvar za Hrvatsku, od bilo koje reforme dosad.

Hoćete li se Vi onda zalagati da premijer preuzme u ruke vođenje tog povjerenstva, kao što ste upravo naveli i primjer bivšeg premijera Ivice Račana?

Razgovarat ćemo idući tjedan, bitno je da to funkcionira i da ministrica Divjak onda može u ministarstvu odraditi sav onaj posao koji se mora odraditi. Ministarstvo je to koje priprema sve i koje će na kraju provesti s nekim institucijama u Ministarstvu ovu reformu.

Dobro, koja je onda tu sudbina Dijane Vican? Ona je predsjednica posebnog stručnog povjerenstva. Gubi li ona tu titulu, postaje li član Plenkovićevog povjerenstva ili jednostavno izlazi iz čitave priče?

Ja to ne znam, o tome ćemo idući tjedan. Meni je bitno, HNS-u je bitno, ali mislim i više od 90 posto građana želi, da u rujnu 2018. godie krene pilot projekt. Ako on krene u rujnu 2018., onda će i 2019. zaživjeti u potpunosti. To nam je cilj. Dvadeset godina se to nije dogodilo. Mora se to dogoditi.

A Vi ćete se zalagati za to da upravo premijer stavi "šapu" na to i da to bude upravo 2019.?

Ja želim da 2018. bude pilot, a 2019. da to u potpunosti zaživi, od prvog razreda (osnovne škole).

Imate novac za sve to?

Ima novaca. Nije tu samo redovni proračun Ministarstva obrazovanja. Imamo izuzetno puno sredstava u fondovima Europske unije.

Koliko će u konačnici koštati cijela reforma 2019.?

Nemam točnu informaciju. Dozvolite da o tome govori ministrica Divjak, ali znam da su sredstva osigurana iz fondova EU-a.

Pitanje ploče u Jasenovcu - za par dana...

Još jedna tema dominira ovih dana - ploča u Jasenovcu. Hoće li se ona ukloniti ovih dana ili samo premjestiti?

Meni je malo teško da je ta ploča puno aktivnija tema ovih dana u medijima i javnosti...

Premijer je rekao da imamo par dana za rješavanje tog pitanja, moguće i na Vladi, pa Vas pitam, hoće li se ta ploča ukloniti sa spornim grbom ili će se sve premjestiti u Novsku?

Ja sam siguran da te ploče, s tim grbom, neće biti u Jasenovcu, za početak, a onda ćemo vidjeti kakve odluke će donijeti povjerenstvo i prihvatit ćemo te odluke.

Prihvatljivo Vam je da ta ploča s tim grbom i ustaškim pozdravom bude u Novskoj?

Prihvatljivo je da nema ustaškog pozdrava u javnosti Republike Hrvatske. Da li je to danas ili prekosutra, mislim da je to najmanje bitno. Mi se toga moramo riješiti, ali sad trebamo dati pijetet svim onima stradalima u Jasenovcu i ukloniti ploču odande.

U redu, znači ploča ide iz Jasenovca u Novsku pa može tamo malo biti s ustaškim grbom dok se ne donese konačna odluka?

Donijet će se odluka. Nemojmo sad o tome kakva će biti. Brzo će se donijeti.

Možete li mi objasniti koga se premijer toliko boji na desnici da oklijeva oko donošenja te odluke? Boji li se desnice ili svog desnog krila u HDZ-u?

Ne mogu vam stvarno odgovoriti na to pitanje.

Pa razgovarali ste s njim.

To morate pitati njega. Razgovaramo, ali puno više o drugim stvarima, a puno manje oko ploča.

Hoće li to pitanje biti riješeno do 15. rujna i zasjedanja Sabora ili prije?

Mislim da će svakako biti do 15. rujna riješeno to pitanje.

Niste mi nedvosmisleno odgovorili na pitanje. Donosi li Vlada odluku da se makne sporan grb s pozdravom "Za dom spremni", da li se samo skida ploča i premješta u Novsku pa će se onda kasnije sve zakonski regulirati i sankcionirati?

To ćemo, evo, vidjeti u sljedećih nekoliko dana.

Možda i sutra na sjednici Vlade?

Možda i sutra na sjednici Vlade.

