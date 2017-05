Imunoterapija je svojedobno izazvala pravu revoluciju kod liječenja nekih oblika raka no sada se pokazuju i njezini nedostaci.

Imunoterapija je način liječenja u kojem se imunološki sustav oboljele osobe stimulira da se bori protiv bolesnih stanica, u ovom slučaju stanica karcinoma. Jedan od načina kako se to postiže su checkpoint inhibitori. Naime, kod nekih ljudi dolazi do pojave karcinoma jer imaju tip proteina koji ne dozvoljava njihovom imunosustavu da se bori protiv zloćudnih stanica.



Checkpoint inhibitori blokiraju takve proteine kako bi se tijelo moglo boriti protiv bolesti. Prvo su odobreni za liječenje melanoma, a onda i za neke vrste raka pluća, raka krvi i drugih. Do sada je odobreno šest vrsta takvih inhibitora, no oni su daleko od savršenog lijeka. Naime, ne reagiraju svi oboljeli jednako na lijek, a primjerice, kad je riječ o poodmaklim stadijima melanoma, preživljavanje onih koji su uzimali imunoterapiju bilo je 35 posto a dok je bolesnika koji su se odlučili za kemoterapiju preživjelo 29,7 posto. Neki novi inhibitori nisu prošli ključna klinička istraživanja, a prema nekim izvjećima, checkpoint inhibitori čak bi mogli ubrzavati rast tumora. Osim toga, imunoterapija je vrlo skupa - oko sto tisuća dolara.



Druga vrsta imunoterapije za karcinome također je pred određenim izazovima. Riječ je o individualiziranom pristupu za svakog pacijenta, takozvanoj terapiji T stanicama. U ovom slučaju imunološke stanice oboljele osobe se vade, genetski modificiraju i opet vraćaju u tijelo kako bi mogle napadati određenu vrstu stanica karcinoma. Međutim, u SAD-u sve je više slučajeva osoba koje su preminule zbog nakupljanja tekućine u mozgu.

Moćno oružje, ali...

"T stanice su ubojice. To ih čini vrlo moćnim oružjem, no to može biti i dobro i loše, ovisno o tome hoće li slučajno napasti i druge, zdrave dijelove tijela", pojašnjava Matt Hawryluk, šef Gritstone Oncology.



Roman Yelenski, šef odjela za tehnologiju Gritstone Oncology smatra da, ako postoje brojni slučajevi u kojima je imunoterapija bila djelotvorna i pomogla pacijentima, treba preuzeti rizik.

"Uvijek je borba doći do nove metode liječenja, novog lijeka, no kada shvatite kako djeluje, to je fantastično", zaključila je Kelly Page potpredsjednica farmaceutske tvrtke Takeda za Business Insider.