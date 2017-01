U subotu je u cijeloj zemlji bilo vrlo hladno, temperatura je rijetko gdje i u najtoplijem dijelu dana bila iznad nule, ali i to tek stupanj dva u plusu. Dalmacija ne pamti ovakvu hladnoću.

U nedjelju ostaje jednako hladno, ali barem će bura oslabjeti pa će ipak biti barem malo ugodnije. Razlog slabijoj buri je smanjenje gradijenta tlaka između anticiklone i ciklone na istoku.

U nedjelju će na kopnu biti više oblaka, osobito u gorju i na sjeverozapadu gdje može pasti i vrlo malo snijega. Na sjevernom Jadranu oblačnije dok će na jugu biti pretežno sunčano. Na kopnu slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu će i dalje puhati bura, na sjevernom dijelu većinom umjerena, na udare i jaka, a u Dalmaciji umjerena i jaka, na udare moguće i olujna... Temperatura i dalje izrazito niska, na kopnu od -14 do -9, a uz obalu između -7 i -2.

I u nastavku dana ostaje umjereno do pretežno oblačno, ponegdje bi mogla pasti i koja pahulja snijega. I dalje vrlo hladno s temperaturom od -5 do -3 stupnja.

Na istoku djelomice sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura ispod nule, najniže do -5.



Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a u gorju oblačnije - tu bi moglo pasti i malo snijega... Na sjevernom Jadranu uglavnom umjerena bura tek ponegdje s jakim udarima. Temperatura u gorju oko -5, a na moru između 1 i 4 stupnja.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano, i dalje uz umjerenu i jaku buru, a temperatura ipak malo viša od današnje - od -3 u unutrašnjosti do 3 na obali.

I idućih dana slično vrijeme

I idućih dana ostaje slično vrijeme, dakle djelomice sunčano i vrlo hladno, osobito hladna ostaju jutra kada će temperatura često biti oko -10 stupnjeva.

Na Jadranu i dalje vrlo hladno, dnevna temperatura će biti koji stupanj iznad nule, ali one noćne i jutarnje ostaju u minusu. Bura će još malo slabjeti, ali na jugu će i dalje biti jaka, i to do sredine tjedna.

I za nedjelju je zbog niskih temepratura izdano upozorenje Meteoalarma DHMZ-a. Crveno upozorenje je izdano za Jadran - područje je to za koje tako niske temperature, temperature niže od -5 moguće čak i do -10 nisu uobičajene, osim toga u Dalmaciji će biti i jake bure.