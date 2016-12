Kampanja "Božićni ručak s izbjeglicom" predstavljena je 2. prosinca s pozivom hrvatskom društvu da otvori vrata svoga doma osobama koje su u Hrvatsku došle u potrazi za sigurnošću i zaštitom, podsjeća Isusovačka služba za izbjeglice u priopćenju.

Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice Tvrtko Barun naglasio je kako su svakodnevno pristizali pozivi hrvatskih obitelji koje su se željele uključiti, a prošli tjedan organiziran je i grupni susret kako bi se obitelji i njihovi gosti upoznali.

"Ova inicijativa bila je poziv na konkretno djelovanje - otvoriti vrata izbjeglici, pustiti stranca u svoj dom kojeg smo stvorili i koji dijelimo s ljudima koje volimo. To je čin gostoprimstva. Bez zadrške, bez traženja nečega zauzvrat. U povjerenju protiv straha. Tako se postupa, kad se postupa srcem", poručio je Barun.

Pozvao je sve na nastavak gradnje društva dobrodošlice, društva koje će biti otvoreno za sve koji su primorani bježati od progona i rata.

Sameer iz Afganistana koji trenutačno boravi u Prihvatilištu za tražitelja međunarodne zaštite u zagrebačkim Dugavama, rekao je kako su on i njegov brat našli nove prijatelje u obitelji koja ih je pozvala na božićni ručak. “Kada smo odlazio iz Afganistana, ostavio sam iza sebe svoj braću, roditelje i prijatelje, ostavio sam svoj život. Nisam ni mislio da ću ga ovdje ponovno pronaći. Danas se nakon dugo vremena nisam osjećao kao stranac", naglasio je Sameer.

Inicijativa "Božićni ručak s izbjeglicama" dio je projekta "Assistance to Beneficiaries of International Protection and People in Detention Center Ježevo" koji je financiran od UNHCR-a, UN-ove agencije za izbjeglice. (Hina)