SMJER HRVATSKE – LOŠ



Hrvatska, smatra 57 posto ispitanika, ide u lošem smjeru. Njih 33 posto misli da zemlja ide u dobrom smjeru dok ne zna njih 10 posto. U tri mjeseca lagano je s 51 na 57 posto rastao broj pesimista, a smanjivao se broj onih koji ne znaju kamo Hrvatska ide.



VLADINE POLITIKE SVE LOŠIJE



Polako, ali sigurno Vladine politike podupire sve manje građana. U siječnju 47 posto ispitanika ne podupire Vladine politike, podupire ih njih 41 posto dok ne zna 12 posto ispitanika. Tu je za Vladu iznimno loš trend da iz mjeseca u mjesec raste broj građana koji ne podupiru politiku Banskih dvora od 36 posto u studenom prošle godine do 47 posto u siječnju ove godine.



NO VLADA ĆE ODRADITI 4 GODINE MANDATA



Zato raste broj građana koji misle kako će ova koalicija odraditi mandat do kraja, odnosno 76 posto ispitanika. Samo njih 16 posto misli suprotno i sve ih je manje i manje. Ne zna njih 8 posto.



PREDSJEDNICA - GUBITNICA MJESECA



Predsjednica Republike zasigurno je gubitnica mjeseca i podijelila je svojim radom naciju. U ovom trenutku njezinu politiku podupire 47 posto ispitanika, a ne podupire njih 45, dok 8 posto ispitanika ne zna. No kada se zna da je ona još prije 2 mjeseca imala potporu za svoju politiku od 58 posto, vidljiv je značajan pad. Tada njezinu politiku nije podupiralo 32 posto ispitanika.





TRI INSTITUCIJE ŠKOLSKIM OCJENAMA



I školskim ocjenama najviše je pala predsjednica, sada je ispitanici ocjenjuju s 2,85, a mjesec prije imala je 3,05. Vlada je narasla, istina neznatno, s 2,49 na 2,54, a Hrvatski sabor je tamo gdje je bio i mjesec prije - na ocjeni 2,20.



HDZ STABILNO PRVI, SDP I MOST PADAJU, ŽIVI ZID RASTE



HDZ završava siječanj gotovo identično kao i prošli mjesec, podupire ga 33,6 posto ispitanika, SDP pak već 4. mjesec pada i u siječnju uživa potporu od 22,4 posto birača.

Živi zid postao je tako 3. politička opcija s potporom od 9,5 posto ispitanika, na 4. mjestu nalazi se MOST s potporom od 8,8 posto.



OSTALE STRANKE



BM – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI uživa potporu od 3,7 posto, HSS je mjesec završio na 3,2 posto, a HSU na 3 posto.

Stranka PAMETNO je na 2,1 posto potpore među biračima, a IDS može računati na potporu od 2 posto dok HNS Liberalni demokrati imaju potporu od 1,7 posto birača. Ostale stranke koje osvajaju manje od 1 posto ili neke druge stranke ukupno osvajaju 4,3 posto. Neodlučnih birača je 5,7 posto.



DOJAM O POLITIČARIMA



Kao i svaki mjesec, i ovaj donosimo dojam koji građani imaju o njima. Predsjednica Republike u ovom trenutku ima 57 posto pozitivnog dojma među biračima i 35 posto negativnog dojma te je na prvom mjestu. Odmah iza nje je Andrej Plenković koji uživa pozitivan dojam kod 56 posto birača, a negativan dojam među njih 32 posto. Božo Petrov i dalje je u kategoriji političara o kojima građani imaju više pozitivnog nego negativnog dojma. Njih 46 posto ocjenjuje ga pozitivnim, a 42 posto ispitanika ocjenjuje ga negativnim. Davor Bernardić doslovno je podijelio naciju. 38 posto građana o njemu ima pozitivan dojam, ali isti postotak ispitanika, dakle 38 posto, ima o njemu negativan dojam.



DOJAM O POLITIČARIMA



Predsjednica, iako među ispitanicima ima najviše onih koji o njoj imaju pozitivan dojam, čak 57 posto, nikako ne bi mogla biti zadovoljna kada bi se usporedila sa svojim prethodnikom koji je u isto vrijeme mandata imao potporu ili pozitivan dojam među biračima i to od 87 posto.



DOJAM O PREMIJERIMA



Andrej Plenković može biti zadovoljan jer više manje uživa jednaku potporu birača kao i prije mjesec dana kada je bila 56 posto. Njegov prethodnik u istom razdoblju, Tihomir Orešković, imao je nešto veću potporu, pozitivan dojam o njemu imalo je 59 posto ispitanika. Najviše pozitivnog dojma na početku mandata imao je Zoran Milanović, velikih 70 posto, no ubrzo se sve istopilo.