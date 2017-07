Koliko nas ima? Koliko nas se odselilo? Na sva ta pitanja Državni zavod za statistiku ima prave brojke.

Prošle godine rođeno je 34 djece više nego u 2015. godini. No, demografski trendovi daleko su od dobrih, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Brakovi se raspadaju, ljudi odseljavaju, a mortalitet je daleko veći od nataliteta.

Procjena je da nas je krajem godine bilo oko 4 milijuna i 150 tisuća.

Rođeno je 37 537 djece, a umrlo 54 542 ljudi, što znači da i dalje imamo negativan prirodan prirast od 14 tisuća i 5 ljudi.

No, nizak natalitet ne treba čuditi, i to iz više razloga. One ekonomske ne navodi Zavod za statistiku, ali se iz njihovih brojki može iščitati da su razvodi jedan od razloga. Prošle je godine tako bilo 7036 razvoda, a sklopljeno je 20 467 novih brakova.

Velik je i broj onih koji su napustili Hrvatsku. 36 436 je službena brojka, no ona je u stvarnosti mnogo veća. Ovih se 36 436 temelji na podacima Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno na broju odjavljenih prebivališta u Hrvatskoj, a smatra se da nisu svi koji su Hrvatskoj rekli doviđenja odjavili svoje papire.

No zanimljiva je i brojka onih koji su uselili u Hrvatsku. U Lijepoj je našoj svoj dom u posljednjih godinu dana našlo 13 985 stranaca. Uzme li se u obzir broj odseljenih i doseljenih, izgubili smo 22 451 stanovnika što je otprilike grad veličine Kutine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr