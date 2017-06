Andrej Plenković je za svoju vladu prikupio 78 zastupnika i osigurao si opstanak u Banskim dvorima. Pitanje koje si sada svi postavljaju jest – koliko će preživjeti ova Vlada?

U petak je Andrej Plenković nakon 235 dana u Banskim dvorima napravio najveću rekonstrukciju svoga kabineta promijenivši trećinu članova. Naravno, najvažnije je to što je po prvi put u RH na snazi politički savez između HDZ-a i HNS-a. Plenković je za svoju vladu prikupio 78 zastupnika i osigurao si opstanak u Banskim dvorima. Pitanje koje si sada svi postavljaju jest – koliko će preživjeti ova Vlada?

Istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje kako 37 posto građana misli da će Vlada odraditi mandat do kraja, točnije još 3,5 godina. Istina, nešto manji broj građana misli da će Vlada opstati do jeseni ili najkasnije pasti na proračunu krajem 2017. No, dosadašnja iskustva zadnjih 17 godina pokazuju da se i uz tanku većinu Vladu teško može srušiti, osim ako se sami koalicijski partneri ne posvađaju i međusobno ''rasture'' Vladu. To smo imali prigodu vidjeti kada je pala Oreškovićeva vlada ili kada je Plenković nedavnoizbacio Most iz Banskih dvora.

Plenković sada ima 78 ruku, a kada je postao premijer u listopadu 2016. imao je uz sebe 91 zastupnika. Njegov prethodnik Tihomir Orešković 2015. postaje premijer sa 78 ruku podrške. Zoran Milanović već 2012. u izbornoj noći ima apsolutnu većinu, točnije 80 zastupnika koji su ga poduprli i komotno je 4 godine vodio zemlju. Jadranka Kosor je 2009. nakon naprasnog Sanaderova odlaska postala premijerka s 83 zastupnika koji su bili uz nju. Istina, zadnjih šest mjeseci boravka u Banskim dvorima 2011. praktički je opstala "na životu" iako je vodila manjinsku vladu, a oporba je tada nije rušila.

Ivo Sanader 2007. nakon dugih i teških pregovora te sklopljene koalicije s HSS-om postaje premijer sa 77 zastupnika koji su ga poduprli. Godine 2003., kada je postao premijer, dobio je 88 ruku. Tada je HSS dao ruku za prolaz Vladi, ali je kasnije ostao u oporbi, a Sanader je svoj prvi mandat odradio ''plešući'' oko tanke većine.

Četrnaesta Vlada, ona Andreja Plenkovića, sudeći po dosadašnjim iskustvima prethodnika, mogla bi uistinu opstati u Banskim dvorima do kraja mandata, osim ako se HNS, bolje reći ono što je ostalo od te stranke u Vladi pobuni i okrene leđa Plenkoviću. No, to je malo vjerojatno s obzirom na činjenicu da bi HNS-ovci koji su trenutno uz Vladu teško preživjeli prijevremene izbore, bolje reći – nestali bi s političke scene ako sada Plenkoviću okrenu leđa.