Iz HNS-a poručuju kako živimo u sekularnoj državi, a SDP-u je pak, neprihvatljivo da jedan biskup govori o političkim suparnicima kao o "neprijateljima".

Ministri i zastupnici HDZ-a uglavnom su bez komentara na pismo sisačkog biskupa Vlade Košića, koji je danas otvoreno kritizirao suradnju HDZ-a i HNS-a. Podsjetimo, biskup se osjetio pozvanim premijeru Andreju Plenkoviću spočitnuti što je umjesto s Brunom Esih i Zlatkom Hasanbegovićem koalirao s "dojučerašnjim neprijateljem". Taj potez nazvao je "političkom prostitucijom".

Neki su na to danas tek šturo izjavili kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Iz HNS-a poručuju kako živimo u sekularnoj državi, a SDP-u je pak, neprihvatljivo da jedan biskup govori o političkim suparnicima kao o "neprijateljima" te što razlogom za netrpeljivost ističe nečije sudjelovanje u povorci ponosa.

"Živimo u demokraciji i svatko ima pravo na svoje mišljenje. Biskup Košić iznio je svoje mišljenje", kazao je HDZ-ov Gordan Jandroković. Na pitanje ne zabrinjava li ga taj Košićev stav, odgovara: "Ne zabrinjava me, ne".

Milorad Batinić iz HNS-a poručio je o Košiću: "To samo govori o njegovoj isključivosti. Naprosto, to je u suprotnosti i sa stavom HNS-a. Mi nismo isključivi, upravo smo to pokazali i s ovim činom".

"Vraćam se na pitanje Andreja Plenkovića i njegove velike vjerodostojnosti. Bio je vjerodostojan kada je klimao glavom na Košića kada mu je pasalo što Košić govori, a sada ima problem s Košićem. Ali kažem, njegova stvar", poručio je Orsat Miljenić iz SDP-a.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr