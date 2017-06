Zbog srne, uočene unutar zaštitne ograde na autocesti A6 Rijeka-Zagreb poslije odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine, izvijestio je jutros HAK.

Državnom cestom DC1 u Kninu vozi se naizmjence jednim trakom, a zabranjen je promet vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona, zbog radova na mostovima Bulin 1 i Bulin 2. Obilazak za autobuse: Knin-DC33-Vrbnik-ŽC6056-Oklaj-ŽC6055-DC59-Očestovo-DC1, a za teretna vozila: Knin-DC33-Drniš-Tromilja-DC56-Skradin-Bribirske Mostine-DC59 Kistanje-Očestovo-DC1.

Zbog državnih praznika zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u priobalju i Istri je u petak, 23. lipnja, od 15 do 23 sata; u subotu, 24. lipnja, od 04 do 14 sati te u nedjelju, 25. lipnja (Dan državnosti), od 12 do 23 sata.

Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1 (Lička magistrala).

Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Slavonski Brod.

S obzirom na povremene, ciljane, granične kontrole i pojačan promet moguća su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom, BiH i Mađarskom.

Dana 27. lipnja od 9 do 13 sati zbog radova na mostu na Uni bit će prekinut promet na graničnom prijelazu Dvor.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.