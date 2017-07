Prvog dana srpnja zabilježene su velike gužve na prijelazu granice između BiH i Republike Hrvatske na području Metkovića i Dubrovnika, te se čeka oko dva sata. Gužve i kod Zagreba - na izlazu s autoceste A1 na NP Lučko u smjeru metropole kolona je duga oko 14 km, a na Demerju 10 km.

Kako su izvijestili iz Auto moto kluba BiH, na graničnom prijelazu Doljanima na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj čeka se do 2 sata, a na izlazu iz Hrvatske oko 30 minuta.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BIH na graničnom prelazu Doljani. Trenutna zadržavanja su oko 45 minuta. #bihamk #graničniprelaz — BIHAMK (@bihamk) 30. lipnja 2017.

Istodobno, na graničnom prijelazu Ivanica se na prijelaz granice između BiH i Hrvatske čeka također 2 sata, dok se na ulaz u BiH čeka oko pola sata.

Vlasti u BiH pozivaju da zbog velikih gužvi izazvanih odlascima na Jadran putnici koriste zamjenske granične prijelaze. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, ističu iz Auto moto kluba BiH.

Vlak HŽ-a iz Splita za Zagreb kasnio je 5 sati s dolaskom (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

Zbog prometnih nesreća kolone na A1, HŽ-ov vlak iz Splita kasnio 5 sati

HŽ-ov vlak iz Splita za Zagreb kasnio je 5 sati s dolaskom.

Zbog prometnih nesreća u kojoj je sudjelovalo više vozila na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče (na 97. i 98. km) prije čvora Ogulin u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 km.

Zbog prometne nezgode na 24. km autoceste A1 poslije čvora Jastrebarsko u smjeru Karlovca, i prije čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno.

Promet je pojačan, povremeno gust, na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, A3 Bregana-Lipovac, u smjeru Zagreba, A4 Goričan-Zagreb, u smjeru Zagreba, A6 Rijeka-Zagreb u smjeru mora, na riječkoj i zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu, na državnoj cesti DC1 Ličkoj magistrali, na cestama u priobalju, graničnim prijelazima, te trajektnim lukama i pristaništima, stoji na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.

Gužve na naplatnim kućicama u svim smjerovima (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL)

Usporeno u koloni vozi se:

- od čvora Jankomir (A3) u smjeru naplate Lučko (1 km)

- od čvora Kosnica (A3) u smjeru naplate Lučko (9 km)

- na izlazu s autoceste A1 na NP Lučko u smjeru Zagreba (12 km), Demerje (8 km)

- Istarski ipsilon, u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija (4 km)

- Usporeno, u koloni, s povremenim zastojima vozi se i na dionici autoceste A1 između Lučkog i Karlovca u oba smjera, te između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora, na Krčkom mostu u oba smjera, na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Baška Voda-Makarska i Omiš-Duće

Skuplja cestarina

Dodajmo tome kako su od 1. srpnja na snagu stupile skuplje, ljetne tarife cestarine za motocikle i osobne automobile na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka – Zagreb.

Cestarine će do 30. rujna biti 10 posto skuplje. Tako će primjerice, vožnja autocestom od Zagreba do Splita umjesto 181 kunu stajati 200 kuna, do Rijeke 77 umjesto dosadašnjih 70 kuna, a od Zagreba do Osijeka 134 umjesto dosadašnjih 122 kune.

Pojačan priljev turista

Prvog turističkog vikenda u srpnju na Makarskom primorju velike su gužve u cestovnom i trajektnom prometu, a na makarskoj rivijeri odmara se više od 32.000 gostiju, a od ovoga vikenda broj turista će biti i veći, doznaje se u turističkim uredima.

Hotelski kapaciteti u kojima boravi više od 12.000 gostiju, uglavnom su popunjeni pa hotelijeri preporučuju prethodnu rezervaciju smještaja, dok u privatnom smještaju ima dovoljno slobodnih mjesta.

Turistička zajednica Istarske županije u lipnju je po prvi puta ostvarila više od 4 milijuna noćenja, što je 37 posto, ili jedan milijun više u odnosu na lipanj 2016., kada je realizirala 3 milijuna noćenja, priopćeno je u subotu iz Županijske turističke zajednice.

"S takvim brojkama pred i posezona izgledaju puno bolje, i nakon dugog niza godina sustavnog rada, odlične suradnje privatnoga i javnog sektora, zajedničkog rada svih nosioca razvoja na pripremi turističke sezone te konstantnog poboljšanja uvjeta boravka gostiju, očigledno nam se vraća uloženi trud", ističu iz Turističke zajednice Istarske županije.