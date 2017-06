Peticiju "Svako bolesno dijete ima pravo na šansu za život" u samo četiri dana, od podneva 15. lipnja do jutra 19. lipnja potpisalo je gotovo 30 tisuća građana (29 182).

Potpisi za peticiju "Svako bolesno dijete ima pravo na šansu za život" i dalje pristižu putem interneta, a pokretači peticije Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost i Program ekonomsko-socijalne pravednosti Centra za mirovne studije u otvorenom pismu premijeru Andreju Plenkoviću u ponedjeljak su zatražili da na izvanrednoj (telefonskoj) sjednici donese odluku o izravnoj dotaciji 10,5 milijuna kuna Klinici za dječje bolesti Zagreb za potrebe hitne nabavke novog lijeka za sedmoro malih pacijenata oboljelih od neuroblastoma.

"Ovako široka i brza podrška građana iz cijele Hrvatske i iz inozemstva zahtjevima peticije daje nam legitimitet da od vas i vaše Vlade u cijelosti, a posebno ministra zdravstva, tražimo da Vlada odmah preuzme odgovornost za ispunjenje naših zahtjeva", stoji u pismu.

Ističu kako se zahtjevi odnose na gorući problem sedmoro djece, ali i na sistemski problem nejednakosti u pristupu liječenju ovisno o dijagnozi i potrebama. Stoga od Vlade RH traže dotaciju za hitnu nabavku lijeka, izravno od proizvođača, a potom i provođenje procedura za uvoz lijeka u Hrvatsku.

Traže i da Vlada naloži HZZO-u da u najkraćem roku odobri povećanje mjesečnog limita za dodatna 2,5 milijuna kuna Klinici za dječje bolesti Zagreb te da zaduži taj Zavod da, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i bolnicama, do jeseni napravi procjenu potreba izdvajanja za izvanredne zdravstvene situacije i rijetke bolesti.

Predlažu osnivanje Kriznog zdravstvenog fonda HZZO-a i Ministarstva zdravstva za tu namjenu s fleksibilnijim mehanizmima dotacija za hitne i posebno skupe potrebe budući da, kako ocjenjuju, aktualni mehanizmi, uključujući i Fond za skupe lijekove, pravodobno I primjereno ne odgovaraju na goruće potrebe.

Iz Zaklade Solidarna i Centra za mirovne studije podsjećaju da su peticiju pokrenuli zbog akutne ugroženosti zdravlja i života sedmoro djece koja boluju od maligne bolesti neuroblastoma, a liječe se u Dječjoj bolnici Zagreb u Klaićevoj ulici.

Bolnica, ističu, nema na raspolaganju dodatna sredstva za nabavku novog lijeka nedavno registriranog na razini EU, no ne i u Hrvatskoj. Bolnica se obratila HZZO-u radi povećanja limita za nabavku lijekova u svrhu liječenja djece, no dosad bezuspješno. HZZO inzistira na tome da lijek još nije registriran u Hrvatskoj, iako je moguća direktna interventna nabavka lijeka od strane same bolnice. Inače, lijek je već dostupan bolesnoj djeci u Sloveniji i Srbiji.

"To nije humanitarno pitanje koje bi građani trebali sanirati dobrotvornim akcijama, već odgovornost države za sistemski problem nejednakosti građana u pristupu zdravstvu i nedjelotvornog planiranja i upravljanja zdravstvenim troškovima", stoji u otvorenom pismu premijeru sa zamolbom Vladi da dodijeli sredstava iz proračunske zalihe za hitnu svrhu ili da isplatu dodatnih sredstava Klaićevoj bolnici danas naloži HZZO-u. (Hina)