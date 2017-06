Gost Dnevnika Nove TV bio je SDP-ov Mirando Mrsić koji je najavio svoju kandidaturu za predsjednika SDP-a.

Vaša kandidatura za predsjednika SDP-a izazvala je veliku pozornost, ali i kritike. Tko vam je i što zamjerio?

"Žao mi je što je Glavni odbor diskutirao na taj način. Nije bilo nikakve velike diskusije, 7-8 članova Odbora je izrazilo svoje nezadovoljstvo zbog toga što sam istaknuo svoju kandidaturu, ali većina nije o tome ništa rekla, da su moje teze krive i da ono što sam ja rekao na Glavnom odboru, ali i prije, da to nije točno".

Što Vam to govori?

"To govori da u Glavnom odboru nema spremnosti da se posluša ono što nam govore građani i ono što nam govore članovi stranke. I da vlada jedna gromoglasna šutnja, jer od 100 ljudi vam se javi samo 7 o jednoj temi koja je izuzetno važna ne samo za SDP nego i za Hrvatsku. Jer ako je SDP loš, ako se on ne mijenja, nećemo moći mijenjati Hrvatsku".

Zamjerke na račun Davora Bernardića iznosite već danima - spominjete loš izborni rezultat, nesnalaženje, itd. Stalno se govori o nezadovoljnima, ali nisu baš glasni. I sami ste rekli. Vlada li u SDP-u kukavičluk?

"Pa ne bih rekao kukavičluk, vlada jedan oblik apatije. Stranka je došla u nekakvu čudnu fazu gdje smo zadovoljni s rezultatimo koje smo postigli, a ne stremimo boljim, jačim rezultatima nego što smo imali do sad. Fali nam jedan pobjednički duh. SDP mora biti stranka koja juriša na bolje, na veće i koja građanima Hrvatske nudi perspektivu boljeg života".

Možda se ljudi boje da će biti izbačeni iz stranke. Bernardić vam poručuje kako ste se Vi osobno, sami izbacili iz SDP-a. Danas ni riječi o vašoj kandidaturi, kao da se nije ni dogodila. Što ako vas izbaci iz stranke?

"Pa njegove riječi govore o tome na koji način on razmišlja i gledajući njegove istupe proteklih dana se vidi da na neki način ignorira ne mene, nego ono što sam ja rekao. Gura glavu u pijesak. Jedan lider, koji hoće biti šef jedne velike oporbene stranke, mora znati slušati. A da ne govorimo što to zanači za slobodu govora. Ja ne živim od politike, živim za politiku. I niti će Davor Bernardić, ili bilo tko, odlučivati o mojoj političkoj karijeri, kad će ona završiti, hoće li završiti, a što se tiče izbacivanja u SDP-u, ja mislim da smo tu epizodu završili".

Tko vas podupire?

"Podupiru me članovi SDP-a, ali me podupiru i građani koji ukazuju jasno da se SDP treba mijenjati, da SDP treba imati drugačije politike, da se mora okrenuti prema građanima. Dakle, građani vide koje vrijednosti mi zastupamo i što mi nudimo građanima RH".

Kako vi konkretno mislite, ako mislite, rušiti Davora Bernardića? Treba vam pet županijskih organizacija.

"Nezadovoljstvo je veliko i ono što ja cijelo vrijeme govorim da nisu bitne pet županijskih organizacija, nego je bitno da tim županijskim organizacijama damo mogućnost da govore. Da govore ljudi iz baze, da otvore svoju dušu i da kažu zašto SDP u ovom trenutku ima problema, zašto u njihovim sredinama SDP nije polučio rezultate koje je trebao polučiti. Lokalni izbori su nam dali veliko upozorenje. Građani su nam poručili - mjenjajte se ili ćemo mi glasati za neke druge koji bolje odgovaraju našim zahtjevima".

Vaša ocjena - je li Davor Bernardić previše dao Kreši Beljaku u ovom sporazumu?

"Ja mislim da da. Jer 6 mjesta je jako veliki miraz za stranku koja ima takav utjecaj u Hrvatskoj. Pogotovo ako pogledamo da je u 1. izbornoj jedinici dano ulazno mjesto HSS-u, a HSS-a u centru Zagreba mogu reći da i nema. Mislim da je 6 mjesta izuzetno veliki miraz, a razlog je vjerojatno bio samo strah da ne bi HSS otišao prema HDZ-u".

Zagovarate Zorana Milanovića kao predsjedničkog kandidata. Jeste li s njim razgovarali o tome?

"Ne, nisam razgovarao s njim, ali u svakom slučaju je on osoba koja može vršiti tu dužnost. On se vrlo dobro može suprotstaviti sadašnjoj predsjednici. I s druge strane, Vlada Zorana Milanovića, kako protiče vrijeme, sve više se ona valorizira na drugačiji način i vidi se da su tada udarani temelji oporavka Hrvatske i ovoga što imamo sada".

Ali kritičari će reći da je i Zoran Milanović dobrim dijelom kriv za stanje u kojem se SDP danas nalazi.

"To je jedna od kritika koja stoji. Zoran Milanović je sa svojom osobenošću držao taj balon napuhan. Mi smo imali 33 posto, a sad kad je došao novi lider, koji je od Zorana Milanovića uzeo najgore, a ono što je najbolje nije uopće proveo. To je dovelo do toga da sada u stranci imamo problema":

A ova udruga Ranka Ostojića... Je li to vama konkurencija?

"Pa ne. Ja gledam vrlo pozitvno na tu udrugu. I mislim da je Ranko okupio velik broj ljudi, a s druge strane, to će omogućiti ljudima da slobodno razgovaraju. Ali opet se vraćamo na SDP. Zašto to nismo mogli napraviti u SDP-u jer dosta ljudi i članova SDP-a su i u Pozitivi".

Vi i vaši istomišljenici... Postoji li mogućnost za frakciju? To statut omogućava.

"Da, statut to omogućava. Hoće li se formirati frakcija ovisi o interesu ljudi, ali u svakom slučaju ono što ćemo se zalagati, i za što se ja zalažem, je da se SDP počne mijenjati i da bude drugačiji nego što je sada. A jedan od koraka bi bio i odlazak Davora Bernardića".

