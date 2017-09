Što presuda Europskog suda u korist dužnika u švicarskim francima znači konkretno za hrvatske građane samo je jedno od pitanja na koje je odgovorio financijski savjetnik Vjeko Peretić.

Kome u Hrvatskoj ova presuda ide najviše u korist?

"Pa ide zapravo onima koji su sad negdje u razmišljanju da će tužiti banku po nekakvoj osnovi. Moramo isto tako reći da je nekoliko presuda već doneseno u korist građana. Međutim, ukupno gledajući, ako se referiramo na slučajeve sa švicarskim frankom, najveći broj tih klijenata je većinom, manje ili više sretno, riješio svoj problem s konverzijom prošle i pretprošle godine".

Što je s onima koji bi išli na individualne tužbe protiv banaka, koje spominje Udruga Franak?

"Oni sada imaju nekakvu drugačiju osnovu. Treba vidjeti po kojoj osnovi se zapravo ide tužiti banku. Je li to zbog valutne klauzule, primjene valutne klauzule, je li to zbog podizanja kamatnih stopa koje nisu bile utemeljene, odnosno nisu bile direktno komunicirane s dužnicima, što je opet po drugoj osnovi. Dakle, svaki će odlučiti da li i po kojoj osnovi će tužiti i isplati li mu se uopće tužiti banku, iskoristiti nekakve sudske momente koji su bili u Hrvatskoj. Evo sada nešto što se desilo u Rumunjskoj i odlučiti je li to isplativo ili ne".

Mnoge su se stvari promijenile oko pravila kreditiranja u Hrvatskoj. Treba li strahovati i dalje od mogućih novih sličnih priča?

"Ne bi nikako dalje trebali strahovati od sličnih priča. Prvo zato što su građani nešto naučili u ovih par godina, moram reći malo, ali nešto ipak jesu naučili. S druge strane potpuno su zaštićeni u smislu zakona, ali i provođenju zakona u praksi. Dakle, u poslovnicama banaka, kod savjetovanja kod kreditnih specijalista vi morate dobiti nacrt vašeg kredita, morate dobiti scenarije - negativne, pozitivne, sve slučajeve koji se mogu dogoditi za vrijeme trajanja kredita. Po meni, jedini problem je što u pravilu se to treba provoditi, ali i dalje imamo situacija da klijente to ne zanima i da preko toga olako i brzo prolaze. To znam iz osobnog iskustva".

Za kraj savjet za sve koji tek sada razmišljaju o kreditima: što učiniti, kako se postaviti u banci i što gledati pri traženju kredita?

"Pa trenutno je situacija za sve dužnike dobra, jer je trend laganog spuštanja kamata još uvijek prisutan. On se očekuje i u idućoj godini, odnosno najkanije do kraja iduće godine možemo očekivati stagnaciju pada kamatnih stopa. To je sada puno povoljnije nego prije par godina. Kamatne stope su se spustile daleko ispod 4 posto, možete dobiti vrlo dobre ponude i u eurima i u kunama. Dakle, na izbor je sada da vi birate hoćete li imati tzv. miran san i uzeti kredit u kunama, ili ćete imati puno bolju ponudu u eurima jer ne računate da bi kuna ipak mogla toliko skliznuti i da će je HNB i dalje održavati na tim istim razinama".

