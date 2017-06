Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar prometa Oleg Butković koji se otkrio detaljie projekta Pelješki most i rokove za najveći investicijski projekt nakon autocesta.

Kada počinje gradnja i kojom dinamikom će teći?

"Još jednom da naglasim da je ovo veliki dan za Hrvatsku - došla je najava iz Europske komisije da će se 7. lipnja potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon te odluke ćemo potpisati ugovor mi ovdje u Hrvatskoj. To znači da taj posao, koji je duži niz godina rađen i intenziviran posljednjih godinu dana, dobio je zeleno svjetlo. Natječaj za izvođenje radova je prošle godine raspisan. On ide u dva stupnja, jučer je objavljen drugi stupanj natječaja za izvođenje. Otvoren je do 17. srpnja i akon toga, ako ne bude proceduralnih žalbi, što vjerujem da neće, krajem kolovoza ili početkom rujna možemo očekivati potpis ugovora po izboru, odnosno izvođaču za gradnju Pelješkog mosta".

Imate li predodžbu koliko će se radnika zaposliti na ovom projektu i otkud nam radnici kada, osobito u građevinskom sektoru, nedostaje radne snage?

"Čitav postupak odabira izvođača je tajan, ja o njemu ne mogu govoriti. Ono što znamo u ovom trenutku je da je 12 tvrtki se javilo u prvom stupnju. Njih 8 se potvrdilo u tom prvom stupnju i krenulo u drugi. Sigurno da će dio hrvatske građevinske operative biti uključen. Naravno, činjenica je da nedostaje radne snage u građevini. Ministarstvo rada je pokrenulo čitav niz mjera oko prekvalifikacija ljudi, a naravno raspravljamo i na razini Vlade o povećanju kvota, tako da definitivno se toga ne treba bojati. Velik je ovo dan za Hrvatsku, to je veliki projekt, složeni objekt koji ne čini samo most nego i pristupne ceste i obilaznica Stona, ukupne vrijednosti 420 milijuna eura".

Zašto je sve tajno? Nadzire li sve to Europska komisija?

"Sigurno da da. Mi smo, samim time što smo potvrdili europsko financiranje pod dodatnim nadzorom oko svih postupaka i odabira izvođača, i kasnije oko same provedbe projekta".

Znači ne može se dogoditi afera poput farbanja tunela?

"Pa ne. Sigurno se to neće dogoditi. Uvjereni smo da će sve biti transparentno. To nam je i cilj. Mi realizacijom ovog projekta spajamo hrvatski teritorij i mislim da je važnost ovog projekta velika ne samo za Hrvatsku i sve građane, nego upravo za građane Dubrovačko-neretvanske županije, koji će izgradnjom Pelješkom mosta konačno, kada budu putovali u svoju županiju, ići preko teritorija svoje države".

Svi se sjećamo 2007. kada je radove na mostu otvorio tadašnji premijer Ivo Sanader. Jedan dio ipak ne odgovara ovom projektu koji je prošao, u odnosu na onaj stari. Znači li to da su ti novci bačeni u vjetar? Što će biti s tim?

"Veći dio pripremnih radova na pristupnim cestama će biti iskorišten. Dio radova, koji su napravljeni u moru, neće. Jer je došlo do preprojektiranja mosta. Ovo je ipak malo drugačiji most nego što je bio onaj. Ali ne bih se okretao tim temama. Mislim da svi zajedno moramo biti sretni i ponosni da je ovaj najveći projekt kojeg je Europska komisija prihvatila za financiranje, znači pokazali smo da znamo pripremiti projekte, da smo ga dobro osmislili, da smo ga dobro pripremili i ja sam danas, kao i svi građani RH, jako sretan i ponosan".

Ova vijest HDZ-u dolazi kao šlag u finalu kampanje. Kažu da ste mogli i čekati do 7. lipnja dok ne budu gotove procedure i da ovo koristite za skupljanje bodova?

"Mi smo posljednjih godinu dana intenzivirali sve postupke i procese oko Pelješkog mosta. Izvještavali smo javnost i u prosincu kad je projekt potvrđen i kad je dobio zeleno svjetlo, kao i u ovim postupcima oko javnog natječaja. Čim smo dobili informaciju da je projekt potvrđen, da je dobio zeleno svjetlo Europske komisije, mislim da je to zaslužilo pažnju da to podijelimo s hrvatskom javnošću. Ovo nema veze s izborima, Pelješki most je projekt svih političkih stranaka, a mi imamo privilegiju da ga ostvarujemo".

