Kako procjenjujete startne pozicije vodećih političkih opcija uoči lokalnih izbora?

Kao i uvijek, prednost ima stranka koja je na vlasti, to je HDZ. Osim toga, HDZ ima vrlo popularnog lidera i ta popularnost se prenosi i na lokalne razine. I treće, ekonomska situacija nije loša, konačno se nešto tu počelo događati. Tako da mislim da HDZ ima prednost, SDP je, kao što znamo, u velikoj krizi. Iako je izabrao novo vodstvo, ono nekako nema energije, ne može je prenijeti na lokalne organizacije, tako da mislim da je HDZ favorit.

Zagreb je četvrtina Hrvatske. Što o stanju u SDP-u i HDZ-u govori činjenica da još nemaju svojeg kandidata za gradonačelnika?

SDP ima novo vodstvo koje očito nije dobro radilo na terenu u gradskim organizacijama i jednostavno nisu profilirali čovjeka koji bi bio dobra osoba za to mjesto, kojega bi građani percipirali kao potencijalnog gradonačelnika. Kod HDZ-a nisam siguran. Oni također nemaju pravu osobu, javnost je ne vidi, a s druge strane postoji to prešutno savezništvo između HDZ-a i Milana Bandića koje nikako da se do kraja raskine. Mislim da tu HDZ oklijeva.

SDP i plan za podržavanje kandidatkinje HNS-a Anke Mrak Taritaš - je li to Bernardićevo priznavanje vlastite nemoći ili još jedan dio negativne ostavštine Zorana Milanovića?



Rekao bih da je to dobar taktički potez Davora Bernardića jer mu ništa drugo nije ni preostalo. Kao u šahu, on mora žrtvovati jednu figuru da bi dobio na nekakvom tempu, a na tempu može dobiti zajedno s HNS-om da ima kakve-takve izglede za pobjedu.

Hoće li i koliko afere Saucha, Barišić, zatim kum Bože Petrova, naštetiti tim strankama ili naši glasači imaju kratko pamćenje?



Ovisi o čemu se radi, neki glasači znaju imati vrlo dugo pamćenje. Radi se o dva tipa afera. Saucha i Barišić su afere vezane za nacionalnu razinu, tako da ne vidi da bi se to moglo snažno reflektirati na lokalnoj razini. Ali, u narodu postoji uzrečica: "Kum nije dugme", tako da bi ova "kum afera", o kojoj ljudi još ne znaju sve detalje, ali ona je na lokalnoj razini i mogla bi se na lokalne izbore odraziti više nego prve dvije.

Kako ocjenjujete odnose Mosta i HDZ-a - podsjećaju li na obrazac Mosta tijekom Vlade Tihomira Oreškovića (to je onaj model dignu ruku na Vladi, a onda u Saboru budu oporba) ili je to sad novi modalitet koaliranja?



Stari je model koaliranja jer Mostu ništa drugo nije ni preostalo. To je stranka koja je bila protiv establišmenta, protiv političke klase, a sama je postala dio toga čim je ušla u vlast. Nikako da se vidi da oni vladaju jednako kao HDZ, imaju odgovornost za tu vlast, i onda se percepcije mijenjaju. Drukčije je kad gledate Vladu iz pozicije ministra, a drukčije iz saborskih klupa. I tu će uvijek dolaziti do napetosti i konflikta. Tipično je za taj tip protestnih stranaka da se razvija rascjep između članova stranke koji su u Vladi i onih koji su u parlamentu.

Hoće li doći do eskaliranja tog sukoba i razmimoilaženja dolaziti sve više kako se bude bližila predizborna kampanja na lokalnim izborima?



Mislim da je to neizbježno jer Most je, na koncu, i nastao u lokalnoj sredini. Kod Mosta su lokalna i nacionalna razina vrlo povezane. Kod drugih stranaka se to možda i može apstrahirati, one nisu toliko jako međusobno povezane. Čini mi se da će sukob koji će se odvijati na lokalnim razinama svakako utjecati na odnose između Mosta i HDZ-a u Vladi.

Čuli smo prije ovog razgovora i Predsjednicu oko selidbe Ureda koju je obećavala u kampanji - Vlada joj je nakon analize dala odbijenica za selidbu. Ovih dana obilježene su i dvije godine mandata Predsjednice. Vaša ocjena?



Ovo sa selidbom je zanemarivo kao tipično lažno obećanje, to i nije imalo nekog velikog smisla. U vanjskoj politici se pokušavalo, bilo je i nekih uspjeha i neuspjeha. Kad gledate politiku na nacionalnoj razini uvijek se nekako kasnilo ili se nedovoljno odlučno reagiralo kad su ljudska prava bila ugrožena. A ekonomska obećanja koja su data pokazuju da ljudi vole imati sliku jedne dobre vile koja će doći odjevena u lijepu haljinu i čarobnim štapićem riješiti problem. Ali čarobni štapić jednostavno ne radi, ustavne ovlasti nisu takve da bi predsjednica u ruci mogla imati čarobni štapić i ona te probleme ne može riješiti.

Hoće li pokušati taj čarobni štapić izvući možda tijekom kampanje za lokalne izbore? Hoće li možda utjecati na birače na određeni način?



Ona može pozivati na neka opća načela koja se u izbornoj kampanji trebaju odvijati. Što se tiče prijenosa vlasti na nacionalnoj razini mislim da je to vrlo korektno odradila. A na lokalnoj razini čarobni štapić imaju gradonačelnici, načelnici, šefovi lokalnih cesta i tako dalje. Oni imaju pravi čarobni štapić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr