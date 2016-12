Proračun nije izglasan, izvjesno je kako će povjerenik stići u Grad, tu je i zabrana kandidiranja u svibnju... Kakva je Vaša politička budućnost nakon svega ovoga?

"Pa gradonačelnik Dubrovnika peti, šesti i sedmi mandat. Dok Dubrovčani žele i dok me zdravlje drži. Tri puta sam pobijedio HDZ kao gradonačelnik, ali prije toga i u tri mandata smo pobijedili HDZ na županijskoj razini. Prema tome, u šest izbornih ciklusa - tri županijska i tri gradska. Pobijeđujemo HDZ redovito i HDZ se brani na način koji razumijem".

Činjenica je da imate pravomoćnu presudu za zlouporabu položaja i ovlasti, čeka se i prvo ročište za Revelin, nepravilnosti oko Lazareta, spomenuli smo već zabranu kandidiranja... Jeste li pomišljali ipak da nakon svega ovoga sami date ostavku?

"Nikada, to su najbolji projekti koji su u Dubrovniku napravljeni u zadnjih 20 godina. Dubrovačke zidine koje se vraćaju građanima Dubrovnika, centar Revelin, jedan od 50 najboljih klubova Lazareti... To su projekti koji su osmišljeni i nastali u vrijeme moga mandata. Netko može dići prijavu i zbog Robin Hooda i Star Warsa, ali to su projekti koji Dubrovniku donose i novac i prekrasnu promociju i u gradu i u svijetu".

Ali zar je Vama normalno da netko s pravomoćnom presudom obnaša političku dužnost? Presudom koja se ipak tiče zlouporabe položaja i ovlasti?

"Moja presuda je jedina u zemlji, jedina optužnica koju je USKOK podignuo zbog nematerijalne štete i u kojoj je moj politički oponent Pero Vićan šutio, a moj glavni politički protivnik lažno svjedočio".

Dakle sumnjate u pravosuđe RH?

"Ne, ja sam apsolutno napravio prekršaj. To je prekršaj, ne materijalna šteta i sudovi su napravili svoj posao u redu. Ali to donosi Dubrovniku 50 milijuna kuna godišnje, postupak koji sam ja vodio. Unutar toga sam napravio jedan prekršaj. To nije nikakva zlouporaba položaja i ovlasti. Dapače, moja zlouporaba položaja i ovlasti donosi građanima Dubrovnika u zadnjih 6 godina više od 200 milijuna kuna gotovine u proračun grada".

Ali svi bi onda tako mogli raditi i na neki način se izvlačiti. Postoji ipak nekakav moral u politici.

"Postoji zakon i ovo je izuzetno moralno. Ja mogu gledati u kameru i reći građanima Dubrovnika da je to jedan od najboljih, najčistijih poslova koje treba završiti. Zidine treba vratiti Gradu, a ne da privatna udruga upravlja sa 110 milijuna kuna. Povratak javnog vlasništva, najvrijednije imovine je posao zbog čega treba i napraviti neki prekršaj da se vrati Dubrovniku. A vratit će se".

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr