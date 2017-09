Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, u čijem se mandatu i događalo izručenje kapetana Dragana iz Australije, komentirala je presudu u Dnevniku Nove TV.

Presuda je nepravomoćna i postupak nije gotov - ali kako komentirate argumente kojima se Dragan Vasiljković brani da je riječ o montiranom političkom procesu?

To su argumenti koje možete čuti na svim suđenjima na haškom sudu pa i na suđenjima u Hrvatskoj. Takvi su argumenti vrlo česti, uobičajeni. Nije to ništa iznenađujuće. Nije, naravno, nikakav politički progon. Dakle, podsjetit ću da je postupak ekstradicije iz Australije u Hrvatsku tek bio vrlo dug i da je australska, vrlo komplicirana procedura, da je australska Vlada, odnosno ministarstvo i sudovi, da su sumnjali na bilo kakav politički progon, zasigurno ne bi bio izručen. Konačno, samo suđenje odvijalo se na županijskom sudu u Splitu koji ima specijalizirane suce za suđenje za ratne zločine. Suđenja su javna. Nema tu nikakvog političkog suđenja u takvim uvjetima.

Što u političkom i pravosudnom smislu po pitanju kažnjavanja zločina i agresije na Hrvatsku - znači ova presuda?

Bez obzira kako sad reagirali, a riječ je o nepravomoćnoj presudi, koju ja kao legalista ne bih mogla komentirati na način kako to mogu komentirati drugi. Ipak, postupak koji se vodi je postupak za zločine koji su se dogodili za vrijeme agresije na Hrvatsku. Ona po meni ima isti status kakav su imali i postupci koji su se vodili i protiv Miloševića, Šljivančanina i protiv svih oni koji su činili zločine. Isto kao što se vodi postupak na haškom sudu protiv Frenkija Simatovića i Jovice Stanišića. To je praktički suđenje svih suđenja jer je riječ o obavještajcima. Tu se ustvari pokazuje geneza rata. Tu nema razlike – ovo je suđenje u Hrvatskoj.

Zašto se njime nije bavio haaški sud?

Haški sud se bavio Draganom Vasiljkovićem. On je bio dio udruženog zločinačkog pothvata sa Blagojem Ađdžćem, Slobodanom Miloševišćem, Frenkijem Simatovićem i Stanišićem, Mladićem, Šešeljem. Bio je dio zločinačkog pothvata kako ga je kvalificiralo tužiteljstvo. Međutim, kasnije se zbog izlazne strategije haškog suda odustalo od pojedinih postupaka. U međuvremenu je on nestao iz vidokruga pravde. Na jedan telefonski poziv tamo negdje 2004./2005., meni koja sam tada bila ministrica pravosuđa, iz Australije, pitali su me znam li tko je Dragan Vasiljković – rekla sam da ako govorimo o kapetanu Draganu, da znam tko je on. A znate li gdje se nalazi, kažem ne znam. A traži li ga vaše pravosuđe – kažem da, traži ga. Onda su rekli – evo, čitajte sutra, bit će objavljen članak o njemu. Na taj način smo odmah kao ministarstvo i sa ministrom unutarnjih poslova odreagirali, za njim je bila raspisana crvena tjeralica, za njim se tragalo, ali se nije znalo gdje je. Kak je sada bilo otkriveno gdje se nalazi, cijeli mehanizam se podigao.

Kakve reakcije očekujete iz Srbije?

Jedan dio će sigurno biti ono što je i Vasiljković govorio, da je to bio politički proces, da je on nevin, da je žrtva. To će otprilike biti onaj dio koji podupire i samog Šešelja, koji podupire sve one radikale i koji ne osjeća nikakvu krivnju, za sve ono što se dogodilo Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata. A ima i onaj dio koji će reći – hrvatsko pravosuđe je donijelo odluku i nju treba poštivati.

Nepravomoćna presuda izrečena u utorak u Splitu

Podsjetimo, na Županijskom sudu u Splitu izrečena je nepravomoćna presuda od 15 godina zatvora Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan.

Osuđen je zbog ratnih zločina iz 1991. godine. I to zlostavljanja hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u zatvorima na području Knina, te zbog oružanog napada na civilne ciljeve na području Gline i okolice.

No, budući da je Vasiljković 11 i pol godina proveo iza rešetaka tijekom istrage, vrlo brzo može na slobodu.

