Hrvatska demokratska zajednica večeras održava sjednicu svog predsjedništva, a na licu mjesta bio je reporter Nove TV Dalibor Špadina. Istaknuo je kako je jedna od glavnih tema na sjednici Predsjedništva HDZ-a bilo pitanje Ine, no na ovakvim se sastancima ne donose neke ključne, važne odluke, uglavnom se razmjenjuju informacije i vode se uopćeni razgovori.

"Tako su se i ovdje, vjerujem, na taj način razmjenjivale sve dosadašnje informacije o slučaju Ina, premijer Andrej Plenković je Predsjedništvo izvijestio i o nekakvim obrisima Vladinog plana, ali ne vjerujem da se govorilo o nekim velikim detaljima.

I sam je premijer ranije rekao da će ovaj proces trajati cijelu 2017. godinu te će detalje i detaljni plan raditi mali, uži i stručniji krug ljudi, jer u pitanju su zaista delikatne i financijske transakcije i pravna pitanja. Dosta je tu nepoznanica, još nemamo odgovor mađarske strane želi li uopće Vladi prodati svoj udio u Ini.

Također, tu je i pitanje cijene, od 800 milijuna eura, koliko je navodno Vlada spremna ponuditi za to pa do 15-17 milijardi kuna, koliko se nagađa da Mađari traže... Dakle, ovdje su se uglavnom vodili uopćeni razgovori i razmjenjivale informacije. Ona ključna odluka neće se donijeti bez koalicijskih partnera iz Mosta, koji zasad još uvijek ne daju onu punu podršku planu Andreja Plenkovića, a i do konačne odluke sigurno će se jako dobro osluškivati i raspoloženje u javnosti oko ovog pitanja."