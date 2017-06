Saborski zastupnik Gordan Maras (SDP), u jeku najnovijih previranja u njegovoj stranci, imao je potrebu obratiti se svojim "prijateljima" na Facebooku. Evo što je napisao.

Gordan Maras planira uskoro konkretno objaviti što ima namjeru raditi u narednom razdoblju da bi SDP bio bolji. Donosimo njegovu objavu s Facebooka u cijelosti.



"Puno vas koji me podržavate, piše mi, da bi trebao otići iz SDP-a jer to, kažu neki, sada nije stranka koja može napraviti boljom našu Hrvatsku. Ne slažem se s time.

Neki pritom predlažu da budem nestranački, neki čak i da pređem u Živi zid.

Uvijek sam se držao više svojeg stava nego stranačkih naputaka. Vjerovali vi mi to ili ne. Također nemam ništa protiv Živig zida, to su mi dragi kolege.

Ali SDP je moj izbor, pola života sam u njemu i ne idem nikuda bez obzira na to da li je na vlasti ili opoziciji. Bez obzira bio trenutno jak ili slab. Bez obzira na svoje trenutne prednosti ili slabosti.

Ja sam u SDP došao kao student zbog onoga za što se SDP zalaže i zbog Ivice Račana. Puno sam SDP-u dao i zauzvrat dobio mogućnost da vas predstavljam i da mijenjam Hrvatsku. Zbog toga sam zahvalan, prvenstveno vama koji me i koji nas podržavate.

Stoga, moj zadatak je sada raditi na tome da SDP bude bolji kako bi ponovno dobili priliku da Hrvatsku mijenjamo na bolje. Sada smo jedina alternativa lošoj vlasti te je naša odgovornost još i veća.

Uskoro ću vam i konkretno reći što imam namjeru raditi naredno razdoblje da SDP bude bolji i da opravdamo vaše povjerenje.

Hvala vam na podršci i neću vas iznevjeriti!"