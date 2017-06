Ruski avioni MIG-29 još uvijek nisu stigli u Srbiju, a srpski mediji javljaju da je procedura u završnoj fazi te da se trenutno uređuje reguliranje načina transporta.

Bojan Zrnić, šef Uprave za obrambene tehnologije u srpskom Ministarstvu obrane, koji koordinira vojne nabavke u Srbiji, rekao je za specijalizirani zrakoplovni portal Tangosix da su trenutno u operativnoj fazi provedbe dolaska letjelica, odnosno reguliranja načina transporta.

"Tražimo optimalan model transporta u pogledu cijene i rokova", rekao je Zrnić u razgovoru za taj portal, demantirajući da su Bugarska i Rumunjska brane prelet aviona iz Srbije.

"Ne, ne. Pojedini mediji su tako prenijeli tu vijest, ali to zaista ne bih komentirao. Precizno sam vam rekao što smo sve napravili i kako se takva vrsta isporuke obavlja. Sad smo fokusirani da što prije počne realizacija Faze 1, predeksportna priprema i dovođenje aviona na ICAO standard, kao i da se ugovor s MiG-om za Fazu 2 također što prije počne implementirati. On se odnosi na remont i prelazak na održavanje po stanju naša četiri aviona, odnosno i dodatnih šest, kako budu stizali na red. Dakle Faze 1 i 2 su nam sad u fokusu i one se paralelno odvijaju. Faza 3, koja podrazumijeva dublju modernizaciju, doći će na dnevni red nakon toga", rekao je Zrnić za portal Tangosix.

Rekao je i da nije planirano da na remont ide drugi avion tipa An-26, naglasivši da je za trenutne potrebe Vojske Srbije dovoljan jedan koji je nedavno bio na remontu. Potvrdio je da Srbija ima potrebu ojačati transportne kapacitete "u smislu povećanog nivoa ambicija za sudjelovanje u mirovnim operacijama" zbog čega se trenutno razmatraju "i neke druge opcije".

Vojska Srbije planira opremanje i helikopterima klase Mi-17. "To je konačna odluka. Pored ova dva helikoptera koja su već nabavljena, opremat ćemo se dodatnim helikopterima te klase, ali ne sigurno u toku ove godine. Dakle, to nije prioritet s obzirom da smo s isporukom ova dva značajno dobili na povećanju kapaciteta. Ali ta linija će se nastaviti čim se dodatno financijski konsolidiramo", rekao je Zrnić, dodajući da imaju dosta drugih potreba, pa moraju biti racionalni u opremanju.

Trebali stići još u ožujku

Krajem prosinca je Aleksandar Vučić, tadašnji premijer, a danas predsjednik Srbije, najavio da će u Srbiju stići šest borbenih zrakoplova MiG-29 iz Rusije. Prema tadašnjim najavama, zrakoplovi su trebali stići još u ožujku.

"Zaštitit ćemo naše nebo, nitko se neće lako odlučiti napasti Srbiju", naglasio je u prosincu 2016. Vučić, dodajući da Srbija nema namjeru voditi ofenzivne ratove, ali da se više nikad neće ponoviti "Bljesak" i "Oluja".

"Srpski narod neće doživjeti sudbinu kakvu je doživljavao 1995. i 1999. godine. Mnogo smo naučili iz vlastitih grešaka," rekao je tada Vučić.