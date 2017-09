Blogerica Gastarbajterica sastavila je popis korisnih savjeta za sve one koje zanima kako uspjeti u Njemačkoj, a taj uspjeh za većinu zanči pronalazak dobrog posla. Pročitajte što je njoj pomoglo.

Blogerica Gastarbajterica odlučila je sa svojim čitateljima podijeliti savjete kako uspjeti u Njemačkoj:

Dosta vas me je pitalo za savjet kako uspjeti u Njemačkoj. Pod uspjeti većinom se misli na pronalazak dobrog posla u svojoj struci i ostvarivanje skladnog života u stranoj zemlji. Pa evo ukratko kako sam ja uspjela.

Dugo sam pisala ovaj članak i razmišljala o toj temi. Savjeta je bezbroj, a ovo su neki od glavnih koji su meni pomogli.



Savjeti vezani uz posao odnose se u prvom redu na ekonomiste i administrativna zanimanja.

1. Ne pristajte na manje od onoga što vrijedite

- kao što jedan Nijemac ne bi radio kao npr. Buchhalter iliti knjigovođa za minimalac, tako nemojte ni vi. Proguglajte prosječnu plaću na razini države i vaše regije za zanimanje za koje se natječete (npr. ovdje: www.gehaltsvergleich.com) i na temelju toga recite potencijalnom poslodavcu koju plaću želite/očekujete. Prosjek je baš to – prosjek. Tako da očekujte na početku nešto ispod prosjeka, ali ne idite previše nisko jer kao što vi trebate NJIH, trebaju i oni VAS.

Ja sam se u početku iz očaja nudila firmama za 1000 € mjesečno pa čak i manje i to sam fino pisala u molbe ne znajući da je kao prvo, bruto plaća od 1000 € zakonom zabranjena jer je ispod zakonskog minimuma za posao na puno radno vrijeme (minimalna bruto satnica u Njemačkoj je trenutno 8,84 €!), a kao drugo zvučala sam očajno i naravno da me nitko od njih nije ni pozvao na razgovor za posao. Bi li vi?

Druga greška koju sam napravila je ta da sam kada sam nakon više mjesečne potrage napokon dobila prvi posao u struci iz sreće i očaja odmah pristala na prvu plaću koju su mi ponudili. Doslovno daj što daš! Dobro, plaća nije bila baš taaako loša, ali mislim da sam mogla ispregovarati kojih 200-tinjak eura više jer na kraju krajeva oni su bili ti koji su MENE htjeli. Valjda nisam mogla vjerovati da bi mene u Njemačkoj neka firma stvarno htjela.

Eto sada znate, da - oni VAS trebaju jednako kao što i vi trebate i njih :)

I upamtite – u većim gradovima su i plaće u pravilu par stotina eura veće i obrnuto. Nećete dobiti istu plaću u npr. Düsseldorfu i Solingenu. Idealno je živjeti u manjem gradu s jeftinom stanarinom, a raditi u većem, ako vam je novac od veće važnosti.

2. Ne radite poslove koji nisu vezani uz vašu struku

- osim ako baš ne morate ili želite razviti karijeru u nekom drugom pravcu. Razumijem da je ovo pravilo za neke teško ili nemoguće izvedivo jer se od zraka ne živi pa apeliram na one koji si mogu priuštiti koji mjesec bez plaće. Iz perspektive poslodavca u životopisu bolje izgleda par mjeseci nezaposlenosti i učenja jezika nego dvije godine konobarenja. Takve se nažalost rijetko uzima u obzir kasnije za ozbiljniju uredsku poziciju.

Što duže izbivate iz struke i veću pauzu imate, to će biti teže vratiti se u struku iz razloga što misle da nakon tolike pauze više ne znate raditi svoj posao. Iz mog iskustva, u Njemačkoj je bitan kontinuitet i priča koja isti mora zaokružiti. Na razgovoru će vas prije pitati da im ispričate svoj poslovni i životni put, uključujući hobije i privatni život, nego vam dati razne testove da im dokažete da to doista znate raditi jer početne uredske poslove može naučiti gotovo svatko, čak i ako nema ništa ili ima malo iskustva.

3. Zeit firme nisu zlo

- poslali ste 100-tinjak molbi i sve do jedne su rezultirale odbijenicom. To ne znači da ste loš radnik nego se firme, a pogotovo velike često ne usude riskirati sa strancima kojima njemački nije materinji jezik ili na minimalno B2 razini. Glavni razlog tomu je što je osim vas na istu poziciju apliciralo 30-ak Nijemaca i isto toliko stranaca koji su rođeni ili su veći dio života proveli u Njemačkoj te su ovdje završili školovanje.

I najgora njemačka diploma nažalost još uvijek vrijedi više od strane diplome.

Što je znači da morate naknadno upisivati razne Ausbildunge i studije kako biste došli do posla. Nikada ne idite stepenicu niže od diplome koju već imate, osim ako se radi o diplomi koja je u Njemačkoj potpuno nepriznata. Time podcjenjujete i sebe i državu i instituciju koja je diplomu izdala. Založite se za sebe i vaš mukotrpan studij te im dokažite da ste (smo!) jednako vrijedni!

Zato probajte i sa zeit firmama. Njihov je posao upravo vama pronaći posao i imaju vrlo dobar razlog potruditi se da se zaposlite – jer ste vi njima zarada. Ako je recimo bruto plaća za neku poziciju 2500 €, preko zeit firme će isti radnik firmu koštati oko duplo više (da, vidjela sam dokumente na svoje oči!).

Pa zašto bi onda neka firma uzela radnika preko zeit firme? Glavni je razlog odgovornost, odnosno nepostojanje iste od strane firme za tog radnika što znači da vas se može riješiti kada god poželi ako joj iz bilo kojeg razloga ne odgovarate, a što opet znači da ste prvih par mjeseci na tankom ledu i morate šarmirati firmu u kojoj radite pod zeit ugovorom.

No naravno da ćete biti super i da će vas preuzeti nakon nekog vremena (obično 6-9 mjeseci) ;)

Tada ste u super poziciji jer možete ispregovarati barem par stotina eura veću plaću (bruto naravno. Neto se nikada ne spominje poslodavcu!).

4. Sredite životopis

- par stvari koje su kod nas diskriminacija u Njemačkoj su muss. A to su slika (profesionalna ali sa smiješkom – pogledati pod Bewerbungsfoto), osobni status (samac, u braku itd.), broj djece i hobiji. Također se piše i nezavršeno školovanje (ako ste npr. odustali od fakulteta – pripremite se objasniti razloge odustajanja na razgovoru za posao).

Bez tih informacija su vam šanse znatno smanjene. Osim toga životopis ne smije biti duži od dvije stranice osim u posebnim slučajevima kada imate mnogogodišnje radno iskustvo, te mora biti poslan u PDF formatu (Word je out i poslodavcu znači da ste pomalo neprofesionalni i ne pratite trendove u poslovnom svijetu).

Također zaboravite Europass. Nijemci kao i svi narodi previše ne favoriziraju svoje susjede, tj. stvari koje izvorno dolaze od njih, u ovom slučaju iz Beneluxa. A i preopširan je.

5. Budite brzi i precizni u poslu, ali ne radite prekovremeno ako baš ne morate i ne uzimajte dodatne zadatke koje vam nisu dali

- nitko ne voli ulizice iz jednostavnog razloga jer ih ugrožavaju. Ako se previše trudite drugi bi kraj vas mogli izgledati kao ljenčine i neradnici (što većina ljudi duboko u sebi i je htjeli si to priznati ili ne :)). Budite korektni, brzo učite, tražite pomoć, ali ne konstantno i dugoročno jer ćete ih time početi živcirati.

Imam primjer iz svoje firme. Zaposlili smo Njemicu koja je i nakon par mjeseci tokom radnog dana svako malo nešto zapitkivala i time usporavala ostale koji se nisu mogli koncentrirati na svoj dio posla. Ne moram ni napomenuti da je uslijedio zloglasni otkaz unutar probnog roka. Dobro je da nije htjela riskirati da krivo napravi posao, ali nakon 2 mjeseca od nje se očekivala puno veća samostalnost.

Zato budite samostalni i radite svoj posao brzo, ali točno, te radije zapisujte natuknice nego da konstantno i nakon par mjeseci još uvijek stalno nešto zapitkujete i tražite pomoć u situacijama koje se svakodnevno ili često ponavljaju u poslu.



Tražite pomoć samo kada se nađete pred zidom, tj. ni nakon istraživanja niste uspjeli samostalno pronaći rješenje ili kada ste u stisci s rokovima.

6. Učite njemački

- za nas ekonomiste njemački je sve! Uvijek se može naći posao i sa znanjem samo engleskog, no takvih je poslova vrlo malo te su to uglavnom visoke menadžerske pozicije i rijetki poslovi s velikom odgovornošću za koje postoji malo stručnjaka ili pak najniže pozicije poput NKV zanimanja.

Kako uopće krenuti? Obavezno ako možete završite Integrationskurs. Nakon toga (odnosno B1 stupnja) možete krenuti u ozbiljniju potragu za poslom u struci. Više puta sam napomenula da njemački otvara bezbroj vrata i zaista je tako.



A sada kada smo riješili formalni dio…



7. Provodite što više vremena s Nijemcima i drugim strancima

- otvorit će vam se neki novi vidici, iskustva i načini razmišljanja za koje niste ni znali da postoje. Naučit ćete i iskusiti jedinstvene stvari i situacije te obogatiti svoj što profesionalni što privatni život zauvijek!

Neće svako iskustvo biti ugodno i lijepo, no naučit će vas koju više o samom životu koju sigurno ne biste naučili u domovini i provodeći svoje vrijeme samo sa sunarodnjacima.

8. Štedite

- osim stanarine koja varira od grada do grada, u Njemačkoj se zaista može povoljno živjeti. Hrana i osnovne potrepštine su duplo jeftiniji nego u npr. Hrvatskoj. Priuštite si i zabavu i putovanja, ali umjereno. Sve je lakše s par tisuća eura viška na računu, a do njih uz posao zaista nije teško doći. Početak nije vrijeme za trošenje. To vrijeme će doći. S vremenom :)

9. Stalno upoznajte nove ljude

- sprijateljite se s Hrvatima u okolici na Facebook grupama, a na tečajevima i u izlascima sa strancima. Networking nikada nije poprimio tolike razmjere kao u današnje doba kada je postao SVE. Važno je znati što više različitih profila ljudi. Em radi koristi (razni popusti na stvari i savjeti prilikom kupnje), em zato što nikada ne znate u kakvoj ćete se situaciji naći. Možda će vam jednom trebati pomoć i biti će puno lakše ako ćete se nekome moći obratiti za istu.

10. Zamolite Nijemce da vas ispravljaju u govoru i pismu

- većini se iz mog iskustva neće dati, ali oni koji pristanu biti će od velike pomoći. Meni su prvih godinu dana kolege Nijemci pregledavali gotovo sve dopise i važne emailove koje sam pisala na treće osobe što je ubrzalo moje savladavanje jezika za 1000%!

Danas sam 95% potpuno samostalna u svojoj struci što je ogroman napredak za nekoga tko je tek manje od 3 godine u Njemačkoj te je počeo s učenjem jezika gotovo od nule. Svako malo doživljavam čuđenje kako dobro baratam njemačkim, a uspoređuju me i s ljudima koji su po 10-20 godina u Njemačkoj.

11. Izlazite, krećite se što više među ljudima!

- najgore što možete napraviti dok ste sami u stranoj zemlji je da se zabarikadirate u svoja četiri zida i provodite to teško vrijeme odsutnosti od obitelji i domovine sami sa svojim mislima i na relaciji posao – kuća – posao.

Vjeruje mi, been there, done that. Nostalgija je gadna stvar i iako je ponekad neizbježna poželjno ju je što je moguće više odgoditi.

Velika je vjerojatnost da će od 100 ljudi koje upoznate njih 90 biti zlobnici i sebični gadovi koji bi vam okrenuli leđa u svakoj iole nepoželjnoj situaciji, no bez sumnje će onih 10 biti oni pravi, spremni pomoći, prijatelji, a nakon vremena će vam postati i druga obitelj, kao što su meni moji postali.

Ja ću se uvijek imati kamo vratiti u Njemačku, pa i kada odjavim stan imat ću sigurno na neko vrijeme krov nad glavom kod svoje nove, njemačke obitelji, ukoliko se ikada odlučim na povratak u ovu zemlju snova i mogućnosti.

Ostale objave blogerice Gastarbajterica pročitajte na Blog.hr-u.